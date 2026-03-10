Zaloguj się lub Zarejestruj

Promocja na horror w uniwersum Mario, ale bez Mario

Maciej Petryszyn
2026/03/10 18:40
Uniwersum Mario Bros bogate jest w liczne produkcje. Trudno zresztą, by było inaczej, skoro cykl o wąsatym hydrauliku istnieje od 40 lat.

Niemniej nie we wszystkich grach występuje sam Mario. I tutaj mamy tego doskonały przykład.

Luigi’s Mansion 3
Luigi’s Mansion 3

18-procentowa obniżka na Luigi’s Mansion 3

Weźmy takie Luigi’s Mansion 3 z 2019 roku. Tam, jak nietrudno się domyślić po tytule, prym wiedzie brat Mario, czyli Luigi. Nie oznacza to jednak, że mamy do czynienia z pozycją gorszą, bo jej średnia ocen na Metacriticu to naprawdę okazałe 86/100. Teraz zaś w sklepie RTV Euro AGD możemy zgarnąć ten właśnie tytuł z 18-procentową obniżką, dzięki czemu zamiast 229 zł zapłacimy 188,00 zł. Czas na skorzystanie z promocji mamy do 22 marca.

Luigi’s Mansion 3 to produkcja, która ponownie zabiera graczy do nawiedzonego domu. Choć temat brzmi na straszny, jest to gra, która spodoba się zarówno dzieciom, jak i dorosłym. Oto mamy do czynienia z bohaterami wybierającymi się na wakacje. Luigi, Mario, Peach i Toad mają zamiar spędzić miłe chwile w luksusowym hotelu. Na miejscu okazuje się, że trójka przyjaciół Luigiego znika w niewyjaśnionych okolicznościach. Nasz protagonista postanawia ich odnaleźć.

Rozgrywka w grze została podzielona na poszczególne poziomy. Każdy z nich odzwierciedla kolejne piętro wysokiego hotelu. Każdy poziom to również nowa porcja zabawy, zagadek oraz przeciwników. Im dalej brniemy w rozgrywkę, tym ciężej się robi. Tylko odważni i bardzo zręczni będą mogli doprowadzić Luigiego do jego brata i przyjaciół. Gra pozwala na zabawę solo lub w towarzystwie innych graczy. W trybie Scarescraper może zagrać do 8 graczy. Natomiast tryb kooperacji pozwala na to, by nasz partner pokierował Gooigim.

Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

