Promocja na horror w uniwersum Mario, ale bez Mario

Uniwersum Mario Bros bogate jest w liczne produkcje. Trudno zresztą, by było inaczej, skoro cykl o wąsatym hydrauliku istnieje od 40 lat.

Niemniej nie we wszystkich grach występuje sam Mario. I tutaj mamy tego doskonały przykład.

18-procentowa obniżka na Luigi’s Mansion 3

Weźmy takie Luigi’s Mansion 3 z 2019 roku. Tam, jak nietrudno się domyślić po tytule, prym wiedzie brat Mario, czyli Luigi. Nie oznacza to jednak, że mamy do czynienia z pozycją gorszą, bo jej średnia ocen na Metacriticu to naprawdę okazałe 86/100. Teraz zaś w sklepie RTV Euro AGD możemy zgarnąć ten właśnie tytuł z 18-procentową obniżką, dzięki czemu zamiast 229 zł zapłacimy 188,00 zł. Czas na skorzystanie z promocji mamy do 22 marca.