Yellowstone wraca. Ale tym razem naprawdę

Właśnie tak Paramount zapowiada kontynuację kultowego serialu i swojej sztandarowej produkcji.

Uniwersum Yellowstone nie zwalnia tempa i wyraźnie się rozrasta – ku zadowoleniu fanów. Po zakończeniu głównej serii oraz sukcesie prequeli, przyszła pora na kolejne spin-offy, które mają dalej rozwijać historię rodu Duttonów i ich świata. To wyraźny sygnał, że marka pozostaje jednym z filarów oferty Paramount. Dutton Ranch – pierwszy teaser i zdjęcia z nadchodzącego serialu Jesteśmy już po premierze serialu Marshals, w którym powrócił Kayce Dutton, a na horyzoncie widać kolejne produkcje. Wkrótce zadebiutuje także The Madison (premiera 27 marca), ale to nie koniec dobrych wiadomości dla fanów Yellowstone. Najważniejszą premierą najbliższych tygodni będzie jednak bezpośrednia kontynuacja głównej serii. Harmonogram pokazuje, że studio stawia na regularne poszerzanie tego uniwersum.

Paramount oficjalnie zapowiedział Dutton Ranch, który zadebiutuje 15 maja. Tego dnia widzowie otrzymają dwa pierwsze odcinki, a kolejne będą pojawiać się co tydzień. Pierwszy sezon ma liczyć dziewięć epizodów, co wpisuje się w standardowy model dystrybucji platformy. Nowy serial skupi się na dalszych losach dobrze znanych bohaterów – małżeństwa Beth i Ripa, w których ponownie wcielą się Kelly Reilly oraz Cole Hauser. Fabuła pokaże ich życie po wydarzeniach z Yellowstone, kiedy próbują rozpocząć nowy rozdział z dala od przeszłości. To jednocześnie rozwinięcie jednego z najważniejszych wątków oryginalnego serialu.

Jak da się wyczytać w opisach fabuły, akcja serialu przeniesie się jednak z Montany do Teksasu, gdzie bohaterowie szybko przekonają się, że nie da się tak łatwo uciec od przemocy i konfliktów. Nowe otoczenie oznacza również nowych przeciwników – bezwzględnych rywali, którzy zrobią wszystko, by chronić własne interesy. Zmiana miejsca ma też nadać historii świeżości i nowej dynamiki. O obsadzie gwiazdy – Annette Bening i Ed Harris. Dutton Ranch to kolejny krok w budowaniu uniwersum, które Paramount konsekwentnie rozwija wokół jednej z najpopularniejszych marek ostatnich lat. Wszystko wskazuje na to, że historia rodziny Duttonów jeszcze długo nie dobiegnie końca. Rozwój kolejnych projektów sugeruje, że widzowie mogą spodziewać się następnych zapowiedzi w niedalekiej przyszłości. Co ciekawe, wszystko to dzieje się pomimo faktu, że twórca tego projektu, Taylor Sheridan, rozstanie się z platformą w 2028 roku.

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.










