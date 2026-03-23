Yellowstone wraca. Ale tym razem naprawdę

Właśnie tak Paramount zapowiada kontynuację kultowego serialu i swojej sztandarowej produkcji.
Uniwersum Yellowstone nie zwalnia tempa i wyraźnie się rozrasta – ku zadowoleniu fanów. Po zakończeniu głównej serii oraz sukcesie prequeli, przyszła pora na kolejne spin-offy, które mają dalej rozwijać historię rodu Duttonów i ich świata. To wyraźny sygnał, że marka pozostaje jednym z filarów oferty Paramount.
Dutton Ranch – pierwszy teaser i zdjęcia z nadchodzącego serialu
Paramount oficjalnie zapowiedział Dutton Ranch, który zadebiutuje 15 maja. Tego dnia widzowie otrzymają dwa pierwsze odcinki, a kolejne będą pojawiać się co tydzień. Pierwszy sezon ma liczyć dziewięć epizodów, co wpisuje się w standardowy model dystrybucji platformy.
Nowy serial skupi się na dalszych losach dobrze znanych bohaterów – małżeństwa Beth i Ripa, w których ponownie wcielą się Kelly Reilly oraz Cole Hauser. Fabuła pokaże ich życie po wydarzeniach z Yellowstone, kiedy próbują rozpocząć nowy rozdział z dala od przeszłości. To jednocześnie rozwinięcie jednego z najważniejszych wątków oryginalnego serialu.
Jak da się wyczytać w opisach fabuły, akcja serialu przeniesie się jednak z Montany do Teksasu, gdzie bohaterowie szybko przekonają się, że nie da się tak łatwo uciec od przemocy i konfliktów.Nowe otoczenie oznacza również nowych przeciwników – bezwzględnych rywali, którzy zrobią wszystko, by chronić własne interesy. Zmiana miejsca ma też nadać historii świeżości i nowej dynamiki. O obsadzie gwiazdy – Annette Bening i Ed Harris.
Dutton Ranch to kolejny krok w budowaniu uniwersum, które Paramount konsekwentnie rozwija wokół jednej z najpopularniejszych marek ostatnich lat. Wszystko wskazuje na to, że historia rodziny Duttonów jeszcze długo nie dobiegnie końca. Rozwój kolejnych projektów sugeruje, że widzowie mogą spodziewać się następnych zapowiedzi w niedalekiej przyszłości. Co ciekawe, wszystko to dzieje się pomimo faktu, że twórca tego projektu, Taylor Sheridan, rozstanie się z platformą w 2028 roku.
