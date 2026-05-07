Jak remake anulowanego serialu fantasy może wrócić na lata? Nowa adaptacja może naprawić największe błędy Amazona

Ta produkcja może trwać przez dekadę, o ile Amazon nie popełni kolejny raz tego samego błędu.

Fani serii Koło czasu wciąż nie pogodzili się z decyzją o anulowaniu aktorskiej produkcji platformy Prime Video. Choć serial przez długi czas spotykał się z mieszanym odbiorem, trzeci sezon zaczął odzyskiwać zaufanie widzów i pokazywał potencjał adaptacji opartej na powieściach Roberta Jordana. Niestety poprawa jakości nie wystarczyła, aby uratować projekt przed skasowaniem. Koło czasu – animowana seria może naprawić błędy aktorskiej adaptacji Wygląda jednak na to, że marka nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa. W marcu Variety poinformował, że właściciel praw do uniwersum, iwot Studios, rozpoczął współpracę z producentem serialu Arcane, Thomas Vu. W planach znajdują się nowe animowane filmy, serial animowany oraz gra wideo osadzona w świecie Koła Czasu.

Nowa forma adaptacji może okazać się kluczowa dla przyszłości całego uniwersum. Seria książek autorstwa Jordana składa się bowiem z aż czternastu głównych tomów oraz prequela, co od początku stanowiło ogromne wyzwanie dla wersji aktorskiej. Właśnie dlatego wcześniejszy serial próbował mocno skracać i upraszczać materiał źródłowy, co spotkało się z krytyką części fanów. Największe zarzuty wobec produkcji Amazona dotyczyły odejścia od fabuły znanej z książek. Wielu widzów uważało, że tempo opowieści było zbyt szybkie, a liczne wątki i postacie potraktowano po macoszemu. Animowany remake może uniknąć tych problemów i pozwolić historii rozwijać się w znacznie spokojniejszym tempie.

Pojawiają się nawet głosy, że nowa wersja mogłaby funkcjonować przez ponad dziesięć sezonów. Taki model pozwoliłby twórcom poświęcić jeden sezon na adaptację każdej książki, również tych napisanych później przez Brandona Sandersona po śmierci Jordana. W przypadku aktorskiego serialu byłoby to praktycznie niemożliwe. Obsada musiałaby spędzić przy projekcie ponad dekadę, a naturalne starzenie się aktorów mogłoby zaburzyć spójność opowieści. Animacja eliminuje jednak część tych problemów. Twórcy nie muszą martwić się tak dużymi ograniczeniami budżetowymi, zmianami wyglądu aktorów czy logistyką długoterminowej produkcji. Dzięki temu istnieje szansa na znacznie wierniejszą adaptację, która mogłaby oddać skalę i klimat książkowego pierwowzoru. Wiele zależy oczywiście od jakości samej animacji i zainteresowania widzów. Popularność powieści sugeruje jednak, że publiczności na pewno nie zabraknie. Jeśli nowe projekty zaoferują poziom wizualny zbliżony do tego, co pokazało Arcane, seria może przyciągnąć nie tylko wiernych fanów, ale również zupełnie nowych odbiorców.

