Zapomniana postać powróci do Gwiezdnych wojen? Po 24 latach twórcy chcą wskrzesić legendarną bohaterkę

Już nie takie zmartwychwstania widział świat Star Wars.

Jedna z nowych produkcji ze świata Gwiezdnych wojen może sięgnąć po zapomnianą postać z trylogii prequeli. Mało kto pamięta już o łowczyni nagród, znanej jako Zam Wesell, która pojawiał się wyłącznie w drugiej części Sagi, czyli Ataku klonów. Teraz jej temat powrócił za sprawą producentów serialu Gwiezdne wojny - Maul - Mistrz Cienia. Gwiezdne wojny – twórcy serialu o Maulu chcą przywrócić łowczynię nagród Zam Wesell z Ataku klonów Darth Maul, który w Mrocznym widmie pojawił się jedynie przez kilka minut i niemal nie wypowiedział żadnej kwestii dialogowej, po latach doczekał się znacznie większego rozwinięcia w serialach Gwiezdne wojny: Wojny klonów oraz Star Wars: Rebelianci. Teraz bohater otrzymał własny serial, a twórcy zaczynają zastanawiać się, którzy inni zapomniani bohaterowie mogliby dostać podobną szansę.

Producentka wykonawcza Athena Yvette Portillo przyznała w rozmowie ze ScreenRant, że bardzo chciałaby zobaczyć powrót Zam Wesell, czyli zmiennokształtnej łowczyni nagród z Ataku klonów: Wiecie, o kim myślę? O Zam Wesell z Ataku klonów. Chciałabym zrobić coś z tą postacią. Pomyślcie o tym. Maul był na ekranie tylko przez sześć minut. Wielu ważnych bohaterów pojawiało się przez zaledwie kilka minut. Zam prawdopodobnie miała podobny czas ekranowy, ale chciałabym dowiedzieć się o niej więcej. Podoba mi się motyw zmieniania kształtu. Wszyscy łowcy nagród są świetni. W filmie Zam Wesell została wynajęta przez Jango Fetta do zamordowania senator Padme Amidali. Bohaterka nie przetrwała jednak długo, ponieważ Anakin Skywalker i Obi-Wan Kenobi szybko ją odnaleźli. Chwilę później Jango Fett ją zabił, zanim zdążyła zdradzić tożsamość swoich zleceniodawców. Pomysł rozwinięcia tej bohaterki spodobał się również Mattowi Michnovetzowi, który zwrócił uwagę na potencjał związany z jej zdolnościami: Jest zmiennokształtna. Potrafi zmieniać postać. To naprawdę świetny motyw. Działało to na mnie w taki przyjemnie niepokojący sposób.

GramTV przedstawia:

Twórcy wspomnieli też o innych bohaterach z Mrocznego widma, których chcieliby zobaczyć ponownie. Matt Michnovetz przyznał, że od dawna ma słabość do Bena Quadinarosa, jednego z uczestników wyścigów podracerów. Zawsze miałem słabość do Bena Quadinarosa. Wsadźcie tego gościa do podracera i pozwólcie mu się ścigać. Zielona flaga, meta i cały ten klimat. Uwielbiam tego gościa. Brad Rau dorzucił własny pomysł: Dla mnie byłby to Dud Bolt. To właściwie gotowy film drogi z Dud Boltem i Benem Quadinarosem. Na to Michnovetz odpowiedział krótko: To praktycznie samo się pisze! Warto dodać, że Ben Quadinaros powróci do kanonu Gwiezdnych wojen już w 2026 roku za sprawą gry Star Wars: Galactic Racer. Nie wyklucza to jednak kolejnych występów tej postaci w serialach animowanych lub innych projektach. Gwiezdne wojny: Maul - Mistrz Cienia - recenzja serialu. Zemsta Sitha

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.