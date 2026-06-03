Xbox wyda jeszcze 4 gry w tym roku. Microsoft nie obawia się zatłoczonej premierami jesieni

Te cztery tytuły mają zadebiutować jeszcze w tym roku.

Wygląda na to, że Microsoft mógł nieświadomie zdradzić kolejność premier swoich największych gier na drugą połowę 2026 roku. Fani Xboxa zwrócili uwagę na wypowiedź Matta Booty’ego, dyrektora ds. treści w Xboxie, która padła podczas najnowszego odcinka oficjalnego podcastu marki. Xbox szykuje cztery duże premiery jeszcze w 2026 roku Rozmowa dotyczyła między innymi niedawnego przesunięcia premiery gry Fable na luty 2027 roku oraz planów wydawniczych firmy na najbliższe miesiące. Jeden z fragmentów wypowiedzi Booty’ego wzbudził jednak szczególne zainteresowanie, gdyż może wskazywać na harmonogram premier największych produkcji Xbox Game Studios w drugiej połowie przyszłego roku.

Na potencjalnie istotny szczegół zwrócił uwagę serwis Windows Central. Matt Booty, omawiając portfolio gier przygotowywanych dla posiadaczy konsol Xbox, wymienił nadchodzące tytuły w bardzo konkretnej kolejności. Tak, jeśli mówimy o naszym portfolio, to przed graczami Xboxa jest naprawdę wiele produkcji. Zaczynamy od Halo: Campaign Evolved. Następnie przechodzimy do Minecraft Dungeons 2. Później mamy Gears of War: E-Day. Potem wchodzimy w Call of Duty: Modern Warfare 4. A po tym czeka nas jeszcze więcej. Już sam początek zapowiada się więc jako naprawdę świetny zestaw gier dla Xboxa. Choć wypowiedź nie została przedstawiona jako oficjalny harmonogram premier, wielu graczy uważa, że kolejność nie była przypadkowa. Co więcej, pasowałaby ona do dotychczasowych doniesień i plotek dotyczących poszczególnych produkcji.

GramTV przedstawia:

Według nieoficjalnych informacji Halo: Campaign Evolved miałoby zadebiutować w lipcu 2026 roku. Z kolei Gears of War: E-Day od dłuższego czasu jest łączone z wrześniowym terminem premiery. W takim scenariuszu Minecraft Dungeons 2 mogłoby trafić na rynek w sierpniu, wypełniając lukę pomiędzy obiema dużymi premierami. Najłatwiej przewidzieć datę debiutu Call of Duty: Modern Warfare 4, która została wyznaczona na 23 października. Jeśli taki plan rzeczywiście okaże się prawdziwy, oznaczałoby to, że Microsoft miałby bardzo mocno obsadzoną drugą połowę 2026 roku. Jednocześnie listopad i grudzień pozostałyby bez dużych premier. Nie byłoby to jednak szczególnym zaskoczeniem. Wiele firm może unikać wydawania swoich największych produkcji pod koniec przyszłego roku, gdyż właśnie wtedy zadebiutuje Grand Theft Auto 6, która zdominuje uwagę graczy i branży. Więcej szczegółów o planowanych datach premier gier Microsoftu poznamy już na zbliżającym się Xbox Games Showcase. Wydarzenie odbędzie się w najbliższą niedzielę, czyli 7 czerwca o godzinie 18:30 czasu polskiego.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.