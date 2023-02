Xbox sobie poradzi, jeżeli przejęcie Activision Blizzard nie dojdzie do skutku

W ciągu ostatnich kilku dni informowaliśmy Was o zawarciu współpracy przez Microsoft z NVIDIĄ oraz Nintendo . Teraz natomiast Phil Spencer wypowiedział się na temat transakcji. W rozmowie z magazynem The Times potwierdził, iż jeszcze w styczniu 2021 roku miał rozmawiać z szefem Sony na temat Activision Blizzard i stwierdził, że rozmowa z Kenichiro Yoshidą była bardzo serdeczna.

Xbox poradzi sobie bez Activision Blizzard

Szef działu Xbox w amerykańskiej korporacji uważa, że zarówno sam Microsoft, jak i tacy giganci jak Sony czy Nintendo doskonale radzą sobie na rynku konsolowym. Podkreślił też, że celem przejęcia Activision Blizzard jest przede wszystkim szerzej pojęta obecność w grach mobilnych, a nie tyczy się zaangażowania PlayStation w markę Call of Duty. Co ciekawe, na koniec przyznał, że regulatorzy rzeczywiście mogą zablokować transakcję, ale Xbox poradzi sobie nawet wtedy, gdy przejęcie nie dojdzie do skutku.