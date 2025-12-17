Zaloguj się lub Zarejestruj

Roblox zablokowany w Rosji. Dzieci grożą wyjazdem z kraju, by ominąć zakaz

Patrycja Pietrowska
2025/12/17 13:00
Władze tłumaczą decyzję względami moralnymi i walką z ekstremizmem.

Na początku grudnia 2025 roku, rosyjski urząd nadzorujący komunikację, Roskomnadzor, podjął kontrowersyjną decyzję o zablokowaniu dostępu do platformy Roblox. Decyzja ta nie była podyktowana szeroko nagłaśnianymi problemami dotyczącymi bezpieczeństwa dzieci, ale inną listą zarzutów. Roskomnadzor jako powody blokady wskazał „wielokrotną dystrybucję materiałów promujących i usprawiedliwiających działalność ekstremistyczną i terrorystyczną”, wezwania do przestępstw z użyciem przemocy oraz propagandę „tematów LGBT”.

Roblox
Roblox

Kontrowersyjny zakaz Robloxa w Rosji

Roblox stał się kolejnym podmiotem, który trafił na listę zakazanych w Rosji, obok takich platform jak Instagram, Facebook, X (dawniej Twitter) i LinkedIn. Biorąc pod uwagę globalną popularność Robloxa wśród dzieci, Roskomnadzor prawdopodobnie postrzegał grę jako potencjalne zagrożenie dla kontrolowanego przez państwo przekazu informacyjnego w kraju. Choć urząd argumentuje, że Roblox jest pełen „nieodpowiednich treści, które mogą negatywnie wpływać na duchowy i moralny rozwój dzieci”, jest wysoce prawdopodobne, że zakaz ten ma podłoże polityczne.

Decyzja Roskomnadzoru wywołała ogromne poruszenie wśród rosyjskiej młodzieży, która była niezadowolona z zakazu. Roblox był jedną z najczęściej pobieranych gier w kraju. W rezultacie zakazu, Kreml otrzymał dużą liczbę listów od dzieci. Dmitrij Pieskow, rzecznik prasowy Władimira Putina, przyznał, że administracja prezydencka odebrała „wiele” takich wiadomości.

Sprawę nagłośniła prokremlowska postać publiczna, Jekatierina Mizulina, która twierdzi, że sama otrzymała aż 63 tysiące listów od dzieci w sprawie zablokowania Robloxa. Według Mizuliny, znaczna część tych dzieci wyraziła w listach chęć opuszczenia Rosji, aby w ten sposób ominąć nałożony zakaz. Pieskow, odpowiadając na te doniesienia, utrzymywał jednak, że dzieci piszą co prawda o grze, ale nie wspominają o zamiarze opuszczenia kraju.

Roblox to platforma, która została wydana 1 września 2006 roku.

Źródło:https://www.thegamer.com/roblox-russia-ban-children-threats/

News
bany
kontrowersje
ban
Rosja
Roblox
zakaz
Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

Komentarze
1
sc
Gramowicz
Dzisiaj 13:20

Tak, dzieci same opuszczą kraj. Pierwsza była Turcja z tą blokadą?




