Roblox zablokowany w Rosji. Dzieci grożą wyjazdem z kraju, by ominąć zakaz

Na początku grudnia 2025 roku, rosyjski urząd nadzorujący komunikację, Roskomnadzor, podjął kontrowersyjną decyzję o zablokowaniu dostępu do platformy Roblox. Decyzja ta nie była podyktowana szeroko nagłaśnianymi problemami dotyczącymi bezpieczeństwa dzieci, ale inną listą zarzutów. Roskomnadzor jako powody blokady wskazał „wielokrotną dystrybucję materiałów promujących i usprawiedliwiających działalność ekstremistyczną i terrorystyczną”, wezwania do przestępstw z użyciem przemocy oraz propagandę „tematów LGBT”.

Kontrowersyjny zakaz Robloxa w Rosji

Roblox stał się kolejnym podmiotem, który trafił na listę zakazanych w Rosji, obok takich platform jak Instagram, Facebook, X (dawniej Twitter) i LinkedIn. Biorąc pod uwagę globalną popularność Robloxa wśród dzieci, Roskomnadzor prawdopodobnie postrzegał grę jako potencjalne zagrożenie dla kontrolowanego przez państwo przekazu informacyjnego w kraju. Choć urząd argumentuje, że Roblox jest pełen „nieodpowiednich treści, które mogą negatywnie wpływać na duchowy i moralny rozwój dzieci”, jest wysoce prawdopodobne, że zakaz ten ma podłoże polityczne.