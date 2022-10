Xbox Series X w wersji Dishonored. Bethesda i Microsoft świętują 10-lecie marki

W zeszłym tygodniu potwierdzono, że Deathloop oraz Dishonored rozgrywają się w tym samym uniwersum. Tymczasem druga z wymienionych marek obchodzi swoje 10-lecie. Nic więc dziwnego, że Bethesda oraz Microsoft postanowili uczcić ten fakt. W tym celu przygotowano specjalną wersję konsoli Xbox Series X z motywami wspomnianej serii studia Arkane. Trzeba przyznać, że całość prezentuje się naprawdę interesująco.

Microsoft i Bethesda prezentują Xbox Series X w wersji Dishonored

Xbox Series X w wersji Dishonored został przygotowany na potrzeby konkursu, który trwa od 10 do 23 października. W tym czasie pod wpisem na oficjalnym koncie Bethesdy na portalu społecznościowym Twitter gracze, którzy chcieliby zdobyć wspomnianą konsolę, muszą opisać swoje ulubione wspomnienie związane z serią Dishonored, oznaczając swój post hasztagami #BethesdaGiveaway i #Dishonored10.



To jednak nie koniec atrakcji, ponieważ już 20 października deweloperzy zaproszą fanów na transmisję live, podczas której przedstawione zostaną kulisy prac nad serią Dishonored. Polecamy również śledzić media społecznościowe Bethesdy, na której mają pojawiać się różnego rodzaju informacje związane ze świętowaniem 10-lecia marki stworzonej przez Arkane Studios.



Na koniec przypomnijmy, że Dishonored zadebiutowało w 2012 roku na komputerach osobistych oraz PlayStation 3 i Xbox 360. Produkcja doczekała się także wersji Definitive Edition, która jest dostępna zarówno na PC, jak i konsolach PlayStation 4 i Xbox One.