Arkane potwierdza: Deathloop i Dishonored rozgrywają się w tym samym uniwersum

Od zeszłego miesiąca posiadacze konsol Xbox Series X i Xbox Series S mogą cieszyć się grą Deathloop. Tymczasem Arkane Studios podzieliło się całkiem interesującymi informacjami na temat wspomnianej produkcji. Harvey Smith z Arkane Austin i Dinga Bakaba z Arkane Lyon udzielili niedawno wywiadu, w którym potwierdzili fanowskie teorie. Deweloperzy poinformowali bowiem, że Deathloop oraz seria Dishonored rozgrywają się w tym samym uniwersum.

Akcja Deathloop osadzona jest po wydarzeniach znanych z Dishonored: Death of the Outsider

Smith i Bakaba podzielili się wspomnianą informację w podcaście prowadzonym przez Larry’ego Hryba, którego większość graczy może kojarzyć jako „Major Nelson”. Podczas rozmowy drugi z wymienionych deweloperów ujawnił, że akcja Deathloop toczy się w świecie Dishonored, ale w przyszłości – po wydarzeniach przedstawionych w Dishonored: Death of the Outsider.



Bakaba podkreślił także, że w Deathloop znajduje się wiele wskazówek, które sugerują, że wspomniana produkcja jest częścią uniwersum Dishonored. Deweloper przyznał, że jego ulubiona związana jest ze strzelbą Dziedzictwo (Heritage Gun), na której można dostrzec logotyp przedstawiający wieżę Dunwall.



Dlaczego natomiast Deathloop od początku nie był promowany jako spin-off Dishonored? Deweloperzy przyznali, że zależało im, by wspomniany tytuł był osobną produkcją z własną unikalną historią i postaciami, a nie korzystał z sukcesu starszej marki.



Na koniec przypomnijmy, że Deathloop zadebiutował na rynku we wrześniu ubiegłego roku na PC i PlayStation 5. Obecnie produkcja Arkane Studios dostępna jest również na konsolach Xbox Series X/S oraz w usłudze Xbox Game Pass. Jeśli jesteście ciekawi naszej opinii na temat wspomnianego tytułu, to serdecznie zapraszamy Was do lektury: Recenzja Deathloop – good morning Blackreeeeef!