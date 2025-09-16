Xbox Series S koszmarem dla deweloperów. Battlefield 6 niemal zniszczył tę konsolę...

Od lat sugeruje się, że Xbox Series S jest kulą u nogi deweloperów. Niestety Xbox pozostaje nieugięty i ani myśli zrezygnować ze słabszej wersji konsoli, a w dodatku zmusza twórców do opracowywania gier z uwzględnieniem “eski”. Boleśnie przekonali się o tym twórcy nowego Battlefielda 6, którzy napotkali na wiele problemów w trakcie optymalizowania tytuły pod tę konsolę. Dziś jest już wszystko w porządku, ale swoje studio przeszło…

Xbox Series S zmorą dla Battlefielda 6

Podczas prac nad grą Battlefield 6, którego premiera zaplanowana jest na 10 października, twórcy napotkali poważne problemy z konsolą Xbox Series S. Według dyrektora technicznego EA, Christiana Buhla, konsola miała mniej pamięci niż nawet ich średni komputer stacjonarny. W rozmowie z Kotaku, Christian Buhl przyznał, że na Xboxie Series S wiele poziomów po prostu się zawieszało i to koszmarnie często. Zespół musiał poświęcić około 60 dodatkowych dni, aby rozwiązać wszystkie problemy z pamięcią i doprowadzić grę do stabilności. Nie da się ukryć, że to całkiem sporo czasu, który niepotrzebnie wydłużył czas produkcji.