Xbox Series S koszmarem dla deweloperów. Battlefield 6 niemal zniszczył tę konsolę...

Studio odpowiedzialne za Battlefielda 6 miało ogromne problemy z wersją na słabszego Xboxa Series S.
Od lat sugeruje się, że Xbox Series S jest kulą u nogi deweloperów. Niestety Xbox pozostaje nieugięty i ani myśli zrezygnować ze słabszej wersji konsoli, a w dodatku zmusza twórców do opracowywania gier z uwzględnieniem “eski”. Boleśnie przekonali się o tym twórcy nowego Battlefielda 6, którzy napotkali na wiele problemów w trakcie optymalizowania tytuły pod tę konsolę. Dziś jest już wszystko w porządku, ale swoje studio przeszło…
Xbox Series S zmorą dla Battlefielda 6
Podczas prac nad grą Battlefield 6, którego premiera zaplanowana jest na 10 października, twórcy napotkali poważne problemy z konsolą Xbox Series S. Według dyrektora technicznego EA, Christiana Buhla, konsola miała mniej pamięci niż nawet ich średni komputer stacjonarny. W rozmowie z Kotaku, Christian Buhl przyznał, że na Xboxie Series S wiele poziomów po prostu się zawieszało i to koszmarnie często. Zespół musiał poświęcić około 60 dodatkowych dni, aby rozwiązać wszystkie problemy z pamięcią i doprowadzić grę do stabilności. Nie da się ukryć, że to całkiem sporo czasu, który niepotrzebnie wydłużył czas produkcji.
Deweloperzy zmuszeni byli do wprowadzenia specyficznych optymalizacji wyłącznie dla słabszego Xboxa Series S, zbierając mnóstwo danych podczas testów. Efektem tych prac jest teraz stabilna rozgrywka w 60 klatkach na sekundę, a wszystkie poziomy działają płynnie. Nie ma jednak tego złego co by na dobre nie wyszło i Christian Buhl dostrzegł pozytywny wpływ tej sytuacji na całą grę. Dyrektor techniczny podkreślił, że praca nad pokonaniem ograniczeń Xboxa Series S, pozytywnie wpłynęła na całą grę, czyniąc ją bardziej stabilną również na innych platformach.
Cieszy, że Battlefields Studios poradzili sobie z rozwiązaniem problemu i gracze nie powinni napotkać problemów po premierze, jednak pozostaje się zastanowić, czy Xbox słusznie trzyma dalej w swojej ofercie tak słabą konsolę. Technologia idzie do przodu, twórcy potrafią wycisnąć z gier coraz więcej, a niskiej jakości sprzęt tylko ich ogranicza. Z drugiej strony, studio pokazało, że nawet w tak beznadziejnej sytuacji da się bardzo dobrze zoptymalizować tytuł, czego nie potrafi (lub im się nie chce) wiele innych studiów.
