Xbox ma być bardziej "otwarty". Co to dla nas tak naprawdę oznacza?

Nowa CEO chce większej przystępności i wsparcia dla twórców oraz graczy.
Nowa dyrektor generalna Xbox, Asha Sharma, rzuca więcej światła na swoją wizję „otwartego” ekosystemu Microsoftu. W niedawnym wywiadzie dla Stephena Totilo (Game File) oraz we wspólnym memorandum z Mattem Bootym, Sharma przedstawiła fundamenty swojej strategii, która znacząco odbiega od działań poprzedniego kierownictwa.
Trzy filary nowej ery Xbox
Sharma chce, aby marka Xbox była definiowana przede wszystkim przez przystępność cenową. Pierwszym krokiem było obniżenie ceny abonamentu Xbox Game Pass Ultimate. Ceo mówi też o możliwości dostosowania doświadczenia przez graczy oraz chęci stworzenia platformy, która pozwoli twórcom na projektowanie unikalnych gier wyróżniających Xbox na tle konkurencji.
Podczas gdy Epic Games sugerowało wcześniej, że ich sklep mógłby pojawić się na sprzęcie Xbox nowej generacji, Asha Sharma tonuje nastroje, precyzując swoją definicję tego pojęcia. Platforma ma być bardziej otwarta na tworzenie treści przez samych graczy i niezależnych deweloperów. Oznacza to skupienie się na personalizacji i „rozszerzaniu” doświadczenia płynącego z platformy, a niekoniecznie na natychmiastowym wpuszczaniu zewnętrznych sklepów z grami.
Sharma odniosła się również do kwestii urządzeń przenośnych, jak ROG Xbox Ally, które obecnie oferują dostęp do wielu sklepów – Steam, Epic, Microsoft Store. CEO przyznała, że nie brała udziału we wcześniejszych rozmowach na temat tych urządzeń, ale powiedziała, że wszystkie dotychczasowe plany zostaną ponownie przeanalizowane we współpracy z zespołem i partnerami sprzętowymi.
