Zaloguj się lub Zarejestruj

Xbox ma być bardziej "otwarty". Co to dla nas tak naprawdę oznacza?

Mikołaj Berlik
2026/04/27 09:00
0
0

Nowa CEO chce większej przystępności i wsparcia dla twórców oraz graczy.

Nowa dyrektor generalna Xbox, Asha Sharma, rzuca więcej światła na swoją wizję „otwartego” ekosystemu Microsoftu. W niedawnym wywiadzie dla Stephena Totilo (Game File) oraz we wspólnym memorandum z Mattem Bootym, Sharma przedstawiła fundamenty swojej strategii, która znacząco odbiega od działań poprzedniego kierownictwa.

Trzy filary nowej ery Xbox

Sharma chce, aby marka Xbox była definiowana przede wszystkim przez przystępność cenową. Pierwszym krokiem było obniżenie ceny abonamentu Xbox Game Pass Ultimate. Ceo mówi też o możliwości dostosowania doświadczenia przez graczy oraz chęci stworzenia platformy, która pozwoli twórcom na projektowanie unikalnych gier wyróżniających Xbox na tle konkurencji.

Podczas gdy Epic Games sugerowało wcześniej, że ich sklep mógłby pojawić się na sprzęcie Xbox nowej generacji, Asha Sharma tonuje nastroje, precyzując swoją definicję tego pojęcia. Platforma ma być bardziej otwarta na tworzenie treści przez samych graczy i niezależnych deweloperów. Oznacza to skupienie się na personalizacji i „rozszerzaniu” doświadczenia płynącego z platformy, a niekoniecznie na natychmiastowym wpuszczaniu zewnętrznych sklepów z grami.

GramTV przedstawia:

Sharma odniosła się również do kwestii urządzeń przenośnych, jak ROG Xbox Ally, które obecnie oferują dostęp do wielu sklepów – Steam, Epic, Microsoft Store. CEO przyznała, że nie brała udziału we wcześniejszych rozmowach na temat tych urządzeń, ale powiedziała, że wszystkie dotychczasowe plany zostaną ponownie przeanalizowane we współpracy z zespołem i partnerami sprzętowymi.

Nie są to oczywiście jedyne wieści dotyczące Xboxa oraz Xbox Game Pass. Ostatnio dowiedzieliśmy się o nowej liście gier z subskrypcji i bardzo uzależniającej produkcji znajdującej się właśnie w abonamencie.

Źródło:https://insider-gaming.com/asha-sharma-explains-what-open-means-for-xbox-future/

Tagi:

News
Microsoft
Xbox Game Pass
Xbox
Xbox Game Pass Ultimate
Xbox Series X
Xbox Series S
Asha Sharma
Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112