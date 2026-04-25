Masz tylko kilka dni. Ta przygodowa gra science fiction znika z Xbox Game Pass

Jakub Piwoński
2026/04/25 08:00
Na nadrobienie zostało niewiele czasu — gra opuszcza usługę już 30 kwietnia.

Revenge of the Savage Planet to jedna z tych produkcji, które przeszły nieco bokiem, mimo że oferują coś wyraźnie innego niż większość głośnych premier. Tytuł zadebiutował w 2025 roku i trafił do Xbox Game Pass, gdzie wkrótce przestanie być dostępny. Do jego usunięcia z katalogu zostało zaledwie kilka dni.

Gra wyróżnia się przede wszystkim specyficznym poczuciem humoru i nietypową oprawą. Twórcy z Raccoon Logic postawili na absurdalne, często przerysowane elementy — zarówno w warstwie wizualnej, jak i narracyjnej. W grze pojawiają się m.in. stylizowane reklamy i scenki, które budują charakter świata przedstawionego. Humor przenika również do samej rozgrywki. Animacje są celowo przesadzone, a interakcje z otoczeniem potrafią prowadzić do nieprzewidywalnych, często chaotycznych sytuacji.

Pod względem mechanik Revenge of the Savage Planet to przygodowa gra akcji z elementami eksploracji. Gra skąpana została w klimacie science fiction. Gracz trafia na obce planety, które może badać, skanować i stopniowo rozwijać swoje możliwości poprzez zdobywanie surowców i ulepszeń. Światy nie są przesadnie rozbudowane, ale oferują wystarczająco dużo aktywności, by zachęcić do eksploracji bez poczucia przeciążenia zawartością. Rozgrywka opiera się na prostym, ale skutecznym schemacie odkrywania i rozwijania ekwipunku.

Gra została dobrze przyjęta przez krytyków — jej średnia ocen w serwisie Metacritic wynosi 76 punktów. Po premierze doczekała się także aktualizacji, które wprowadziły dodatkowe tryby, w tym bardziej swobodną zabawę w trybie sandbox oraz wariant nastawiony na eksplorację. W natłoku premier łatwo przeoczyć takie tytuły, zwłaszcza gdy nie należą do największych marek. Ponieważ tytuł znika z Xbox Game Pass już 30 kwietnia, to ostatnie dni, by przekonać się, co ma do zaoferowania.

Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




