Nowa gra w stylu Pokemonów, ale znacznie mroczniejsza. Fear Tall Grass w pierwszym zwiastunie

Na Nintendo Switch oraz inne wiodące platformy zmierza Fear Tall Grass – nowa produkcja typu creature-battler osadzona w świecie mrocznego fantasy. Gra, tworzona przez studio Forgotten Bastions i wydawana przez Entalto Publishing, łączy zbieranie potworów w stylu serii Pokemon z elementami strategii oraz gier planszowych.
Fear Tall Grass – fabuła i świat gry
Gracze Fear Tall Grass wcielają się w postać dziecka o imieniu Gray, które trafia w sam środek świętej wojny. Większość świata została pokryta przez tytułową „wysoką trawę”, w której czają się groźne bestie. Aby przetrwać i walczyć w trwającym konflikcie, Gray musi oswajać i chwytać te stworzenia, wykorzystując je jako swoich żołnierzy.
Hordy Vilekinówwyłaniają się z wysokich traw, a na linii frontu pozostali głównie chłopcy i starcy. Jesteś Grayem, dzieckiem wrzuconym w wir świętej wojny, które musi stać się mistrzem w kontrolowaniu tych samych potworów, które na nie polują.
Misje w Fear Tall Grass odbywają się na mapach przypominających gry planszowe. Gracze rzucają kośćmi, aby poruszać się po polach, które skrywają zasoby lub wyzwalają walki. Starcia odbywają się w turach na arenach 2D. Stworzenia, zwane tutaj Vilekin, posiadają unikalne ataki. Gracze mogą osłabić wroga, a następnie spróbować go schwytać. W grze znajdzie się 90 Vilekinów podzielonych na sześć żywiołów (po 15 unikatowych typów na każdy). System opiera się na znanych z gatunku słabościach i odpornościach konkretnych typów. Między misjami gracze wracają do Sanktuarium Światła (The Sanctuary of Light), gdzie budują nowe struktury i odblokowują stałe ulepszenia ułatwiające kolejne wyprawy.
Fear Tall Grass zostało zapowiedziane na PC, konsole PlayStation, Xbox oraz Nintendo Switch. Planowane okno wydawnicze to czwarty kwartał tego roku. Wydawca Entalto Publishing ma na swoim koncie takie tytuły jak darmowe RPG Vampire: The Masquerade - Heartless Lullaby czy wydane w sierpniu 2025 roku SpongeBob: Krusty Cook-Off.
