Nowa gra w stylu Pokemonów, ale znacznie mroczniejsza. Fear Tall Grass w pierwszym zwiastunie

Na Nintendo Switch oraz inne wiodące platformy zmierza Fear Tall Grass – nowa produkcja typu creature-battler osadzona w świecie mrocznego fantasy. Gra, tworzona przez studio Forgotten Bastions i wydawana przez Entalto Publishing, łączy zbieranie potworów w stylu serii Pokemon z elementami strategii oraz gier planszowych.

Fear Tall Grass – fabuła i świat gry

Gracze Fear Tall Grass wcielają się w postać dziecka o imieniu Gray, które trafia w sam środek świętej wojny. Większość świata została pokryta przez tytułową „wysoką trawę”, w której czają się groźne bestie. Aby przetrwać i walczyć w trwającym konflikcie, Gray musi oswajać i chwytać te stworzenia, wykorzystując je jako swoich żołnierzy.