Gracze ostrzegają się nawzajem. Nowa gra w Xbox Game Pass jest wybitnie uzależniająca

Nowy hit od twórców Vampire Survivors podbija usługę — i wielu zaczyna tego żałować.

Nie zawsze jest tak, że gry na Xbox Game Pass zbierają tak jednoznacznie dobre opinie. Do biblioteki trafiła nowa gra dostępna w dniu premiery i błyskawicznie zrobiło się o niej głośno. Vampire Crawlers: The Turbo Wildcard, spin-off Vampire Survivors od studia Poncle, zebrał bardzo entuzjastyczne reakcje — choć część z nich brzmi jak ostrzeżenie. Vampire Crawlers: The Turbo Wildcard uzależnia? Vampire Survivors to oryginalna produkcja studia Poncle, która spopularyzowała bardzo konkretny typ rozgrywki: automatyczne ataki, fale przeciwników i ciągłe ulepszanie postaci w trakcie jednej sesji. Gra jest tu fundamentem, na którym powstało opisywane Vampire Crawlers: The Turbo Wildcard. Można powiedzieć, że nowa gra jest jego rozwinięciem i wariacją na znanym schemacie. Na Reddicie gracze nie kryją, że tytuł wciąga aż za bardzo:

Dokładnie tego się bałem. To studio wie, jak robić gry, które działają jak automaty do hazardu. Gram cały dzień, to absurdalnie uzależniające. Podoba mi się bardziej niż Vampire Survivors. Idealna mieszanka.

Sama gra opiera się na bardzo prostym schemacie — walka z kolejnymi falami przeciwników, rozwój postaci i zbieranie coraz mocniejszych ulepszeń. To jednak właśnie ta pętla sprawia, że trudno się oderwać, a każda kolejna próba kończy się myślą „jeszcze jedna runda”. Wysokie oceny na Metacritic – 82 pkt, oraz przytłaczające pozytywne opinie na Steam, tylko potwierdzają zachwyty. Co ciekawe, gry z Game Passa często mają bardziej mieszane opinie, ale tutaj jest odwrotnie — to jeden z najlepiej ocenianych tytułów w usłudze w tym roku. Wygląda więc na to, że Poncle powtórzyło sukces sprzed kilku lat. Różnica jest taka, że tym razem gracze od początku wiedzieli, w co się pakują — i mimo to dali się wciągnąć.

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.










