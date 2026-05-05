Można ukończyć grę bez wykonywania zadań? Twórcy The Blood of Dawnwalker potwierdzają nietypową opcję

Ambitne RPG od byłych twórców Wiedźmina 3 pozwoli pominąć niemal całą zawartość
Twórcy The Blood of Dawnwalker ujawnili jeden z najbardziej zaskakujących elementów swojej nadchodzącej produkcji. Okazuje się, że gracze będą mogli spróbować ukończyć grę niemal natychmiast po prologu, pomijając większość przygotowanej zawartości.
The Blood of Dawnwalker – czy da się pominąć całą grę?
Zgodnie ze słowami projektanta zadań Rafała Jankowskiego, po wprowadzeniu nic nie stoi na przeszkodzie, by od razu ruszyć do zamku głównego antagonisty i spróbować zakończyć historię. To bezpośrednio łączy się z głównym wątkiem – bohater Coen ma 30 dni i nocy, by uratować swoją rodzinę, rozwijając przy tym swoje umiejętności i zdobywając sojuszników. Gra nie zmusza jednak do podążania tą ścieżką. Jak podkreślają twórcy, cały świat i przeciwnicy są dostępni od początku, co oznacza, że teoretycznie można pominąć wszystkie zadania poboczne, a nawet dużą część fabuły.
Jeśli masz odpowiednie umiejętności… Nie wiem, sam tego nie próbowałem, więc nie jestem do końca pewien, jak trudne to jest. Chodziło jednak o to, żeby było to na tyle trudne, by nie zachęcać graczy do wybierania tej ścieżki już przy pierwszej próbie. Mamy jednak nadzieję, że uda się to wkrótce po premierze gry, ponieważ wśród wielu graczy jest zapewne sporo osób, które mają wystarczające umiejętności lub cierpliwość, by spróbować tego dokonać. Jest to jednak możliwe.
Nie będzie to jednak łatwe. Zespół stojący za The Blood of Dawnwalker mówi, że poziom trudności został zaprojektowany tak, by zniechęcić do takiego podejścia przy pierwszym przejściu. Mimo to liczą, że bardziej doświadczeni gracze podejmą wyzwanie – szczególnie po premierze, gdy pojawią się pierwsze próby speedrunów.
Standardowa rozgrywka The Blood of Dawnwalker ma oferować około 50 godzin zabawy, a podejmowane decyzje wpłyną na reakcje świata – od rosnącej sławy bohatera po działania wrogów, którzy mogą nawet doprowadzić do zamknięcia całego miasta. Premiera gry zaplanowana jest na 3 września na PC, PS5 i Xbox Series X/S.
