Można ukończyć grę bez wykonywania zadań? Twórcy The Blood of Dawnwalker potwierdzają nietypową opcję

Twórcy The Blood of Dawnwalker ujawnili jeden z najbardziej zaskakujących elementów swojej nadchodzącej produkcji. Okazuje się, że gracze będą mogli spróbować ukończyć grę niemal natychmiast po prologu, pomijając większość przygotowanej zawartości.

The Blood of Dawnwalker – czy da się pominąć całą grę?

Zgodnie ze słowami projektanta zadań Rafała Jankowskiego, po wprowadzeniu nic nie stoi na przeszkodzie, by od razu ruszyć do zamku głównego antagonisty i spróbować zakończyć historię. To bezpośrednio łączy się z głównym wątkiem – bohater Coen ma 30 dni i nocy, by uratować swoją rodzinę, rozwijając przy tym swoje umiejętności i zdobywając sojuszników. Gra nie zmusza jednak do podążania tą ścieżką. Jak podkreślają twórcy, cały świat i przeciwnicy są dostępni od początku, co oznacza, że teoretycznie można pominąć wszystkie zadania poboczne, a nawet dużą część fabuły.