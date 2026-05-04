Diablo 4 z falą negatywnych opinii. Gracze krytykują monetyzację mimo sukcesu dodatku

Oceny na Steam spadają do „mieszanych”, choć liczba graczy rośnie.
Po premierze dodatku Lord of Hatred Diablo 4 znalazło się pod ostrzałem graczy. Produkcja zaliczyła spadek ocen na Steam do poziomu „mieszanych”, co jest efektem napływu negatywnych recenzji.
Diablo 4 – krytyka mimo dobrego dodatku
Choć samo Lord of Hatred zostało przyjęte całkiem pozytywnie, gracze wskazują na inne problemy. Najczęściej pojawiają się zarzuty dotyczące modelu monetyzacji. Użytkownicy krytykują wysokie ceny kosmetycznych przedmiotów oraz ograniczoną dostępność niektórych z nich, co – ich zdaniem – bazuje na mechanizmie FOMO. Część społeczności zwraca również uwagę na kwestie techniczne oraz decyzje związane z dystrybucją wcześniejszych dodatków. Pojawiają się głosy niezadowolenia z faktu, że starsze rozszerzenia są teraz oferowane w pakietach, co budzi frustrację wśród osób, które kupiły je wcześniej osobno.
Mimo tego Blizzard Entertainment może mówić o sukcesie pod względem zainteresowania. Diablo 4 bije własne rekordy aktywności na Steamie, przekraczając 60 tysięcy jednoczesnych graczy – to najlepszy wynik od czasu premiery na tej platformie. Kolejne sezony i aktualizacje poprawiły odbiór gry, lecz kwestie związane z monetyzacją nadal pozostają kością niezgody w społeczności.
