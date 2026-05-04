Kolejne gry znikają z Xbox Game Pass. Tym razem wypada aż 5 tytułów

Maciej Petryszyn
2026/05/04 18:20
Abonamenty to nie tylko nowe gry, które są do nich dołączane. To również produkcje, które po czasie znikają.

I z taką właśnie sytuacją mamy do czynienia w tym wypadku. Z Xbox Game Pass znika aż 5 pozycji.

Xbox Game Pass uszczuplony o 5 gier

Ale już na starcie uspokajamy – Xbox Game Pass nie schudł o żaden hit z segmentu AAA. Zamiast tego z puli dostępnych w ramach abonamentu gier usunięto 5 mniejszych tytułów, aczkolwiek można bezpiecznie założyć, że i one miały swoich sympatyków. Weźmy takie Galacticare, które możemy nazwać duchowym spadkobiercą kultowego Two Point Hospital. Co ciekawe, produkcja ta w XGP pojawiła się nieco ponad rok temu, tak więc jej abonamentowy żywot nie trwał zbyt długo. Ale to nic przy Psi Patrol Rescue Wheels: Mistrzostwa. Przeznaczone dla młodszych odbiorców wyścigi w Game Passie wylądowały zaledwie 3 miesiące temu.

Poza wspomnianą dwójką za burtę wypadły też trzy gry obecne w Xbox Game Pass od momentu swoich premier. Mowa tutaj chociażby o naprawdę dobrze przyjętym Planet of Lana. To o tyle ciekawe, dopiero co, bo w marcu, w puli gier dla abonentów, znalazł się sequel tegoż tytułu, Planet of Lana 2. Od stycznia 2024 roku częścią pakietu było również Go Mecha Ball, podczas gdy Kulebra and the Souls of Limbo: Closure Edition dorzucono w maju 2025 roku. Tak właśnie prezentuje się pełne zestawienie pozycji, które od 15 maja nie będą już dostępne w żadnym z pakietów Xbox Game Pass.

Ale są też dobre informacje, wiemy bowiem, że do XGP trafią kolejne premiery. W ramach tzw. day one częścią abonamentu staną się Corsair Cove oraz Mariachi Legends. Ten pierwszy tytuł nie ma jeszcze żadnej konkretniejszej daty premiery, podczas gdy w przypadku drugiego wiemy, iż na rynek trafi on w 4. kwartale tego roku.

Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

