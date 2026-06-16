Xbox Game Pass z nowościami na początek lata. Microsoft prezentuje nową ofertę

W zeszłym tygodniu do Xbox Game Pass powróciła Persona 5 Royal . Tymczasem okazuje się, że w najbliższych dniach klienci Microsoftu również nie będą mogli narzekać na brak nowości. Microsoft ujawnił bowiem listę gier, które trafią w ręce abonentów Game Passa w drugiej połowie czerwca i na samym początku lipca.

Zgodnie z przekazanymi informacjami już 18 czerwca 2026 roku, czyli w najbliższy czwartek, w ręce abonentów Xbox Game Pass Ultimate i PC Game Pass trafi EA Sports FC 26 . Jeśli zastanawiacie się, czy warto zapoznać się ze wspomnianą produkcją, to koniecznie przeczytajcie: To jednak nie koniec wartych uwagi tytułów.

Już jutro – 17 czerwca 2026 roku – subskrybenci Microsoftu otrzymają bowiem dostęp do Call of Duty: Vanguard. Dzisiaj natomiast w ręce abonentów Xbox Game Pass Premium i PC Game Pass trafia kolejna premierowa produkcji, czyli Junkster. Fanów kooperacji zainteresować powinien natomiast Abyssus, czyli dynamiczny FPS z elementami roguelite, który zasili usługę amerykańskiej firmy 25 czerwca 2026 roku.

Nie można zapomnieć również o fakcie, że już 2 lipca 2026 roku Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4 w ręce abonentów Xbox Game Pass Premium. Obecnie wspomniana produkcja dostępna jest wyłącznie dla subskrybentów Xbox Game Pass Ultimate i PC Game Pass. Poniżej znajdziecie pełną ofertę Xbox Game Pass na drugą połowę czerwca i kilka pierwszych dni lipca.

Xbox Game Pass – nowe gry w czerwcu i lipcu 2026

dostępne od dzisiaj – Junkster (PC, konsole Xbox Series X/S, handheld i chmura) – Game Pass Ultimate, PC Game Pass

– (PC, konsole Xbox Series X/S, handheld i chmura) – Game Pass Ultimate, PC Game Pass 17 czerwca – Call of Duty: Vanguard (PC, konsole Xbox i chmura) – Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass

– (PC, konsole Xbox i chmura) – Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass 18 czerwca – EA Sports FC 26 (PC, konsole Xbox i chmura) – Game Pass Ultimate, PC Game Pass

– (PC, konsole Xbox i chmura) – Game Pass Ultimate, PC Game Pass 25 czerwca – Abyssus (PC, konsole Xbox Series X/S i chmura) – Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass

– (PC, konsole Xbox Series X/S i chmura) – Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass 30 czerwca – RV There Yet? (PC, konsole Xbox Series X/S i chmura) – Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass

– (PC, konsole Xbox Series X/S i chmura) – Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass 2 lipca – Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4 (PC, konsole Xbox i chmura) – Game Pass Premium

– (PC, konsole Xbox i chmura) – Game Pass Premium 6 lipca – Winds of Arcana: Ruination (PC, konsole Xbox, handheld i chmura) – Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass