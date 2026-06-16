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Xbox Game Pass z nowościami na początek lata. Microsoft prezentuje nową ofertę

Mikołaj Ciesielski
2026/06/16 16:45
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Sprawdźcie, jakie produkcje trafią w najbliższym czasie do usługi amerykańskiej firmy.

W zeszłym tygodniu do Xbox Game Pass powróciła Persona 5 Royal. Tymczasem okazuje się, że w najbliższych dniach klienci Microsoftu również nie będą mogli narzekać na brak nowości. Microsoft ujawnił bowiem listę gier, które trafią w ręce abonentów Game Passa w drugiej połowie czerwca i na samym początku lipca.

Oferta Xbox Game Pass na drugą połowę czerwca i początek lipca 2026
Oferta Xbox Game Pass na drugą połowę czerwca i początek lipca 2026

Zgodnie z przekazanymi informacjami już 18 czerwca 2026 roku, czyli w najbliższy czwartek, w ręce abonentów Xbox Game Pass Ultimate i PC Game Pass trafi EA Sports FC 26. Jeśli zastanawiacie się, czy warto zapoznać się ze wspomnianą produkcją, to koniecznie przeczytajcie: To jednak nie koniec wartych uwagi tytułów.

GramTV przedstawia:

Już jutro – 17 czerwca 2026 roku – subskrybenci Microsoftu otrzymają bowiem dostęp do Call of Duty: Vanguard. Dzisiaj natomiast w ręce abonentów Xbox Game Pass Premium i PC Game Pass trafia kolejna premierowa produkcji, czyli Junkster. Fanów kooperacji zainteresować powinien natomiast Abyssus, czyli dynamiczny FPS z elementami roguelite, który zasili usługę amerykańskiej firmy 25 czerwca 2026 roku.

Nie można zapomnieć również o fakcie, że już 2 lipca 2026 roku Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4 w ręce abonentów Xbox Game Pass Premium. Obecnie wspomniana produkcja dostępna jest wyłącznie dla subskrybentów Xbox Game Pass Ultimate i PC Game Pass. Poniżej znajdziecie pełną ofertę Xbox Game Pass na drugą połowę czerwca i kilka pierwszych dni lipca.

Xbox Game Pass – nowe gry w czerwcu i lipcu 2026

  • dostępne od dzisiajJunkster (PC, konsole Xbox Series X/S, handheld i chmura) – Game Pass Ultimate, PC Game Pass
  • 17 czerwcaCall of Duty: Vanguard (PC, konsole Xbox i chmura) – Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass
  • 18 czerwcaEA Sports FC 26 (PC, konsole Xbox i chmura) – Game Pass Ultimate, PC Game Pass
  • 25 czerwcaAbyssus (PC, konsole Xbox Series X/S i chmura) – Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass
  • 30 czerwca RV There Yet? (PC, konsole Xbox Series X/S i chmura) – Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass
  • 2 lipca Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4 (PC, konsole Xbox i chmura) – Game Pass Premium
  • 6 lipca Winds of Arcana: Ruination (PC, konsole Xbox, handheld i chmura) – Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass
Wczytywanie ramki mediów.
Źródło:https://news.xbox.com/en-us/2026/06/16/xbox-game-pass-june-2026-wave-2/

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PC
Microsoft
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Xbox Series X
Xbox Series S
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Xbox Game Pass Premium
Mikołaj Ciesielski

Cześć, jestem Mikołaj i w gram.pl pracuję od 2020 roku. Zajmuję się głównie newsami, ale tworzę też różnego rodzaju quizy oraz zestawienia TOP 10. Prywatnie fan fantastyki i gier z dobrą fabułą.

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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112