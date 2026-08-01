"Stardew Valley w tropikalnym wydaniu" opuszcza Early Access. Starsand Island otrzyma pełną wersję już w sierpniu

Fani spokojnych gier farmerskich mają kolejny powód do radości. Starsand Island, często porównywane do Stardew Valley i serii Harvest Moon, już wkrótce doczeka się pełnej wersji. Produkcja studia Seed Sparkle Lab opuści Early Access po zaledwie pięciu miesiącach od debiutu, a aktualizacja 1.0 przyniesie jedną z najbardziej oczekiwanych funkcji – tryb multiplayer.
Starsand Island – twórcy dziękują społeczności
Pełna premiera gry została zaplanowana na 18 sierpnia. Największą nowością będzie możliwość wspólnej zabawy dla maksymalnie czterech graczy online. Dzięki temu użytkownicy będą mogli razem uprawiać farmę, łowić ryby, budować, eksplorować wyspę oraz po prostu cieszyć się spokojnym życiem w tropikalnym otoczeniu. Według Seed Sparkle Lab rozwój gry był mocno inspirowany opiniami graczy. Od momentu premiery w Early Access deweloperzy mieli dodawać nowe elementy, poprawiać istniejące mechaniki oraz rozwijać wyspę zgodnie z sugestiami społeczności.
Dzięki waszemu wsparciu dodaliśmy nową zawartość, dopracowaliśmy istniejące funkcje i sprawiliśmy, że życie na wyspie stało się jeszcze przyjemniejsze.
Studio zaznacza również, że wersja 1.0 nie będzie końcem rozwoju gry. Po premierze planowane są kolejne aktualizacje, dodatkowa zawartość oraz dalsze usprawnienia.
Starsand Island czerpie inspiracje z popularnych symulatorów życia, ale wyróżnia się bardziej wakacyjnym klimatem. Gracze zajmują się tradycyjnymi obowiązkami – hodowlą zwierząt, uprawą roślin czy rozbudową własnej posiadłości – jednak mogą też odpoczywać na plaży, pływać łodzią i odkrywać uroki tropikalnej wyspy. Pod względem stylistyki produkcja bliżej przypomina serię Harvest Moon czy Story of Seasons.
GramTV przedstawia:
Gra zebrała dotychczas pozytywne opinie na Steamie – 88% recenzji użytkowników jest przychylnych.
W dniu premiery Starsand Island otrzyma specjalną zniżkę startową. Twórcy zachęcają jednak, aby traktować wersję 1.0 jako początek dalszej podróży, a nie zakończenie projektu.
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