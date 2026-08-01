"Stardew Valley w tropikalnym wydaniu" opuszcza Early Access. Starsand Island otrzyma pełną wersję już w sierpniu

Fani spokojnych gier farmerskich mają kolejny powód do radości. Starsand Island, często porównywane do Stardew Valley i serii Harvest Moon, już wkrótce doczeka się pełnej wersji. Produkcja studia Seed Sparkle Lab opuści Early Access po zaledwie pięciu miesiącach od debiutu, a aktualizacja 1.0 przyniesie jedną z najbardziej oczekiwanych funkcji – tryb multiplayer.

Starsand Island – twórcy dziękują społeczności

Pełna premiera gry została zaplanowana na 18 sierpnia. Największą nowością będzie możliwość wspólnej zabawy dla maksymalnie czterech graczy online. Dzięki temu użytkownicy będą mogli razem uprawiać farmę, łowić ryby, budować, eksplorować wyspę oraz po prostu cieszyć się spokojnym życiem w tropikalnym otoczeniu. Według Seed Sparkle Lab rozwój gry był mocno inspirowany opiniami graczy. Od momentu premiery w Early Access deweloperzy mieli dodawać nowe elementy, poprawiać istniejące mechaniki oraz rozwijać wyspę zgodnie z sugestiami społeczności.