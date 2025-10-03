Xbox Game Pass traci jedną z kluczowych korzyści. Kolejny cios dla abonentów usługi

W ostatnich dniach platforma Xbox ponownie stała się gorącym tematem w branży gier wideo, lecz niestety z powodów dalekich od pozytywnych. Jak informowaliśmy niedawno, subskrybenci masowo zaczęli anulować Xbox Game Pass po wprowadzonych podwyżkach. Gdy opadł kurz po ogłoszeniu podwyżek, użytkownicy abonamentu zaczęli dostrzegać, że zmiany w ofercie są jeszcze większe, obejmując usunięcie większości zniżek na dodatki DLC i rozszerzenia.

Xbox przenosi zniżki na DLC do Rewards

Przed wprowadzeniem zmian, aktywni subskrybenci Game Pass mogli liczyć na dziesięcioprocentowy rabat na wszelkie dodatki i DLC. Obecnie, niezależnie od tego, czy użytkownik posiada aktywną subskrypcję Game Pass, czy też nie, musi zapłacić pełną cenę za dodatkową zawartość. Jak zauważa PureXbox, DLC Order of the Giants dla gry Indiana Jones and The Great Circle, które zostało niedawno wydane, jest teraz dostępne po pełnej cenie dla wszystkich graczy.