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Xbox Game Pass stracił miliony subskrybentów? Podwyżka cen miała mocno uderzyć w usługę

Mikołaj Berlik
2026/06/09 15:00
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Miliony graczy miały zrezygnować z abonamentu.

Kontrowersyjna podwyżka cen Xbox Game Pass mogła kosztować Microsoft znacznie więcej, niż początkowo zakładano. Według nowych informacji usługa straciła miliony subskrybentów w ciągu zaledwie kilku miesięcy od wprowadzenia wyższych opłat.

Xbox Game Pass
Xbox Game Pass

Xbox Game Pass odczuł skutki podwyżek

Informacje pojawiły się podczas Summer Game Fest. Matthew Ball z Xboxa miał przyznać, że po październikowej podwyżce cen liczba użytkowników usługi wyraźnie spadła. Zmiana wywołała spore kontrowersje, ponieważ koszt niektórych wariantów abonamentu wzrósł nawet o około 50 procent. Choć ceny usług abonamentowych rosną obecnie w wielu branżach, skala podwyżki Xbox Game Pass okazała się dla części graczy trudna do zaakceptowania. Według przedstawionych informacji właśnie ten ruch miał bezpośrednio doprowadzić do utraty milionów subskrybentów.

Wczytywanie ramki mediów.

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Już wcześniej nowa szefowa Xboxa, Asha Sharma, przyznała w wiadomości skierowanej do pracowników, że wzrost usługi wyhamował, a odpływ abonentów przyspieszył po zmianach cen i reorganizacji dostępnych planów. Jednocześnie podkreśliła, że późniejsze obniżki cen miały być pierwszym krokiem w kierunku odbudowy zainteresowania usługą.

Microsoft nie ujawnił dokładnej liczby utraconych użytkowników ani aktualnych wyników Xbox Game Pass. Firma zapowiada jednak działania mające poprawić sytuację marki Xbox. Jednym z elementów nowej strategii ma być większy nacisk na gry na wyłączność. Potwierdzono już między innymi, że Gears of War: E-Day pozostanie wyłącznością konsol Xbox, podczas gdy część wcześniej zapowiedzianych gier wieloplatformowych nadal trafi również na PlayStation 5.

Źródło:https://www.gamesradar.com/games/xbox-game-pass-lost-millions-of-subscribers-in-just-a-few-months-after-50-percent-price-hike/

Tagi:

News
Microsoft
Xbox Game Pass
Xbox
straty
Xbox Series X
Xbox Series S
Mikołaj Berlik
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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112