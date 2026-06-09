Xbox Game Pass stracił miliony subskrybentów? Podwyżka cen miała mocno uderzyć w usługę

Kontrowersyjna podwyżka cen Xbox Game Pass mogła kosztować Microsoft znacznie więcej, niż początkowo zakładano. Według nowych informacji usługa straciła miliony subskrybentów w ciągu zaledwie kilku miesięcy od wprowadzenia wyższych opłat.
Xbox Game Pass odczuł skutki podwyżek
Informacje pojawiły się podczas Summer Game Fest. Matthew Ball z Xboxa miał przyznać, że po październikowej podwyżce cen liczba użytkowników usługi wyraźnie spadła. Zmiana wywołała spore kontrowersje, ponieważ koszt niektórych wariantów abonamentu wzrósł nawet o około 50 procent. Choć ceny usług abonamentowych rosną obecnie w wielu branżach, skala podwyżki Xbox Game Pass okazała się dla części graczy trudna do zaakceptowania. Według przedstawionych informacji właśnie ten ruch miał bezpośrednio doprowadzić do utraty milionów subskrybentów.
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