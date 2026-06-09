Xbox Game Pass stracił miliony subskrybentów? Podwyżka cen miała mocno uderzyć w usługę

Już wcześniej nowa szefowa Xboxa, Asha Sharma, przyznała w wiadomości skierowanej do pracowników, że wzrost usługi wyhamował, a odpływ abonentów przyspieszył po zmianach cen i reorganizacji dostępnych planów. Jednocześnie podkreśliła, że późniejsze obniżki cen miały być pierwszym krokiem w kierunku odbudowy zainteresowania usługą.

Microsoft nie ujawnił dokładnej liczby utraconych użytkowników ani aktualnych wyników Xbox Game Pass. Firma zapowiada jednak działania mające poprawić sytuację marki Xbox. Jednym z elementów nowej strategii ma być większy nacisk na gry na wyłączność. Potwierdzono już między innymi, że Gears of War: E-Day pozostanie wyłącznością konsol Xbox, podczas gdy część wcześniej zapowiedzianych gier wieloplatformowych nadal trafi również na PlayStation 5.