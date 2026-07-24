Assassin’s Creed Black Flag Resynced podbija rynek. Ubisoft nie spodziewał się takiego sukcesu

Assassin’s Creed Black Flag Resynced sprzedał już 3,5 miliona egzemplarzy w zaledwie 14 dni, dzięki czemu remake kultowej pirackiej odsłony serii Assassin’s Creed przekroczył całoroczne prognozy sprzedażowe Ubisoftu. Firma przyznaje, że zainteresowanie graczy było znacznie większe, niż zakładano.
Assassin’s Creed Black Flag Resynced - rekordowy wynik
Według najnowszego raportu finansowego Ubisoftu, premiera gry na początku lipca okazała się ogromnym sukcesem dla studia Vantage Studios, które odpowiadało za produkcję. CEO Ubisoftu Yves Guillemot określił debiut jako „zachęcający dowód” skuteczności nowej struktury organizacyjnej firmy.
Dwa tygodnie po premierze tytuł przekroczył już roczne oczekiwania, jakie mieliśmy wobec gry.
Black Flag Resynced zapisał się również w historii serii na platformie PC. Ubisoft poinformował, że gra jako pierwszy Assassin’s Creed przekroczyła granicę 100 tysięcy jednoczesnych graczy na Steamie.
Pomimo bardzo pozytywnych wyników, premiera Resynced odbywa się w kontrowersyjnym momencie dla Ubisoftu. Restrukturyzacja firmy, którą Guillemot chwali jako część transformacji wydawcy, doprowadziła również do zwolnień wielu pracowników — w tym części osób zaangażowanych w powstanie gry.
GramTV przedstawia:
Szef Ubisoftu podziękował jednak zespołowi:
Chciałbym serdecznie podziękować zespołom, których talent i zaangażowanie doprowadziły do powstania tej gry.