Assassin’s Creed Black Flag Resynced podbija rynek. Ubisoft nie spodziewał się takiego sukcesu

Roczne oczekiwania spełnione w dwa tygodnie.

Assassin’s Creed Black Flag Resynced sprzedał już 3,5 miliona egzemplarzy w zaledwie 14 dni, dzięki czemu remake kultowej pirackiej odsłony serii Assassin’s Creed przekroczył całoroczne prognozy sprzedażowe Ubisoftu. Firma przyznaje, że zainteresowanie graczy było znacznie większe, niż zakładano.

Assassin’s Creed Black Flag Resynced - rekordowy wynik

Według najnowszego raportu finansowego Ubisoftu, premiera gry na początku lipca okazała się ogromnym sukcesem dla studia Vantage Studios, które odpowiadało za produkcję. CEO Ubisoftu Yves Guillemot określił debiut jako „zachęcający dowód” skuteczności nowej struktury organizacyjnej firmy.