Resonance: A Plague Tale Legacy na nowym zwiastunie. Światło stanie się kluczem do przetrwania

Asobo Studio opublikowało nowy zwiastun Resonance: A Plague Tale Legacy, który skupia się na jednym z najważniejszych motywów nadchodzącej gry – świetle. Materiał pokazuje nie tylko efektowne lokacje, ale również sugeruje, że światło odegra istotną rolę zarówno w eksploracji, jak i walce z tajemniczym zagrożeniem czającym się w mroku.
Resonance: A Plague Tale Legacy – Sophia kontra ciemność
Główną bohaterką prequela jest Sophia, znana fanom z A Plague Tale: Requiem. Produkcja przedstawi wydarzenia rozgrywające się przed jej spotkaniem z Amicią i Hugo, przybliżając tajemniczą przeszłość bohaterki oraz jej związek z uniwersum serii. Nowy zwiastun przybliża nam motyw walki ze wszechobecną ciemnością. Sophia korzysta z tajemniczej świetlistej sfery, która nie tylko rozświetla otoczenie, ale wydaje się również chronić ją przed nieznanym przeciwnikiem polującym z ukrycia.
Twórcy wcześniej potwierdzili, że magiczna kula będzie ważnym elementem rozgrywki. Posłuży między innymi do rozwiązywania zagadek w starożytnej świątyni na tzw. Wyspach Minotaura. Widzimy również, że podczas swojej podróży Sophia będzie doświadczać wizji związanych z Tezeuszem, co może mieć bezpośredni związek z tajemniczą Maculą i rozbudową fabuły całego uniwersum A Plague Tale.
Akcja rozgrywa się 15 lat przed wydarzeniami z gry „A Plague Tale: Requiem”. Wciel się w rolę Sophii, nieustraszonej młodej łupieżczyni, która ucieka, ale jest zdeterminowana, by odkryć tajemnice swojej przeszłości. Zanurz się w oryginalnej historii łączącej walkę, mitologię i przeznaczenie, przedstawiającej zupełnie nowe spojrzenie na świat „A Plague Tale”.
Podróż Sophii prowadzi ją na Wyspę Minotaura, gdzie czeka ją szereg śmiertelnych prób, pokonywanie zdradliwych szlaków i rozwiązywanie zagadek – a wszystko to podczas walki i wyprzedzania o krok ścigającej ją armii. Jednak prawdziwe wyzwanie dopiero przed nią, ponieważ przerażająca istota ukryta za mitem wkrótce wywrze na niej ogromne wrażenie…
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