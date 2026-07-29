Resonance: A Plague Tale Legacy na nowym zwiastunie. Światło stanie się kluczem do przetrwania

Asobo Studio opublikowało nowy zwiastun Resonance: A Plague Tale Legacy, który skupia się na jednym z najważniejszych motywów nadchodzącej gry – świetle. Materiał pokazuje nie tylko efektowne lokacje, ale również sugeruje, że światło odegra istotną rolę zarówno w eksploracji, jak i walce z tajemniczym zagrożeniem czającym się w mroku.

Resonance: A Plague Tale Legacy – Sophia kontra ciemność

Główną bohaterką prequela jest Sophia, znana fanom z A Plague Tale: Requiem. Produkcja przedstawi wydarzenia rozgrywające się przed jej spotkaniem z Amicią i Hugo, przybliżając tajemniczą przeszłość bohaterki oraz jej związek z uniwersum serii. Nowy zwiastun przybliża nam motyw walki ze wszechobecną ciemnością. Sophia korzysta z tajemniczej świetlistej sfery, która nie tylko rozświetla otoczenie, ale wydaje się również chronić ją przed nieznanym przeciwnikiem polującym z ukrycia.