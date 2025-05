Xbox Game Pass straci tylko 5 gier w połowie maja. Microsoft przedstawił listę

Zgodnie z przekazanymi informacjami w połowie bieżącego miesiąca abonenci Xbox Game Pass stracą dostęp do 5 produkcji . Na liście gier oznaczonych do usunięcia znajdziemy m.in. Dune: Spice Wars , czyli RTS z elementami 4X od twórców ciepło przyjętego Northgard. To jednak nie koniec złych wieści dla subskrybentów usługi Microsoftu.

W najbliższym czasie abonenci amerykańskiej firmy będą bowiem musieli pożegnać się również z takimi tytułami jak Brothers: A Tale of Two Sons czy Chants of Sennaar. Pełną listę gier zaplanowanych do usunięcia z Xbox Game Pass w połowie maja 2025 roku znajdziecie poniżej.

Gry usuwane z Xbox Game Pass (maj 2025):