Xbox Game Pass straci co najmniej 8 gier. Macie czas do 15 maja

Microsoft ujawnił, że 15 maja 2025 roku z usługi Xbox Game Pass zniknie co najmniej osiem tytułów.

Xbox Game Pass regularnie aktualizuje swoją bibliotekę dodając nowe gry i usuwając inne. Pod koniec kwietnia z usługi usunięto między innymi EA Sports NHL 23, Have a Nice Death, Kona 2: Brume, Sniper Elite 5, The Last Case of Benedict Fox, Thirsty Suitors oraz The Rewinder. Tym razem z Game Passa znikną dobrze oceniane produkcje, jak na przykład Chants of Sennaar oraz Planet of Lana. Na szczęście większość z tych gier to krótkie przygody, które można ukończyć w kilka godzin. Xbox Game Pass straci w tym miesiącu 8 gier Poznaliśmy kolejną listę tytułów, które znikną z usługi 15 maja: Brothers: A Tale of Two Sons

Chants of Sennaar

Dune: Spice Wars

Hauntii

Jurassic World Evolution 2

Little Kitty, Big City

Planet of Lana

The Big Con

Większość z tych gier jest dobrze oceniana, a Chants of Sennaar (gra logiczna z unikalnym podejściem do języka) oraz Planet of Lana (przepiękna platformówka) wyróżniają się na tle pozostałych. Dobrą wiadomością jest to, że większość z tych tytułów można ukończyć w mniej niż 10 godzin, jeśli skupić się wyłącznie na głównym wątku fabularnym, więc do 15 maja powinniście zdążyć się nieco pobawić. Wyjątkiem jest Dune: Spice Wars, która wymaga nieco więcej czasu, a pełne ukończenie Jurassic World Evolution 2 może zająć nawet 99 godzin, według danych z serwisu HowLongToBeat.

Dla osób, które chciałyby zachować te gry na dłużej, Microsoft oferuje 20% zniżki na ich zakup przed usunięciem z Game Passa. Choć usługa traci kilka cenionych tytułów, Xbox Game Pass stale się rozwija. Niedawno do biblioteki dodano między innymi: Towerborne

Far Cry 4

Anno 1800

Call of Duty: Modern Warfare 2 W planach na dalszą część maja są takie gry jak Dredge, a także premiery dnia pierwszego, jak choćby Revenge of the Savage Planet oraz To A T. Największą premierą tego miesiąca będzie prawdopodobnie DOOM: The Dark Ages, którego debiut zaplanowano na 15 maja. Tytuł, będący prequelem DOOM-a z 2016 roku, zapowiada się wyjątkowo – gracze otrzymają nową tarczę bojową, możliwość jazdy na smoku i wiele innych nowości. Czekacie?