Xbox Game Pass straci dziś aż 8 gier. Z usługi znika kilka uznanych produkcji

W marcu oferta Xbox Game Pass została wzbogacona m.in. o Guilty Gear Strive oraz Valheim, a już jutro abonenci Microsoftu otrzymają dostęp do Sid Meier’s Civilization VI. Niestety połowa miesiąca to czas, w którym subskrybenci amerykańskiej firmy muszą pożegnać się z wybranymi produkcjami. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami już dziś z biblioteki wspomnianej usługi zniknie aż 8 tytułów.



Wielu abonentów Microsoftu z pewnością zasmuci fakt, że wśród gier, które zostaną dzisiaj usunięte z Xbox Game Pass, znajduje się m.in. Marvel’s Guardians of the Galaxy, czyli najnowsza produkcja studia Eidos Montreal, która spotkała się z ciepłym przyjęciem zarówno ze strony graczy, jak i branżowych recenzentów.



Ponadto z Xbox Game Pass znikną dziś również takie tytuły jak Undertale oraz Kentucky Route Zero: TV Edition, czyli dwa tytułu niezależne, które także mogą pochwalić się wysokimi ocenami i pozytywnymi recenzjami. Pełną listę gier zaplanowanych do usunięcia z usługi Microsoftu znajdziecie poniżej.

Gry usuwane z Xbox Game Pass (marzec 2023)