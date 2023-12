Xbox Game Pass straci dziś 4 gry. Kolejne tytuły opuszczają usługę Microsoftu

Oferta Xbox Game Pass na pierwszą połowę grudnia prezentowała się naprawdę dobrze. W ostatnich dwóch tygodniach biblioteka wspomnianej usługi została bowiem wzbogacona m.in. o takie tytuły jak Against the Storm, Far Cry 6, Remnant 2 czy SteamWorld Build. Niestety dzisiaj – 15 grudnia 2023 roku – abonenci amerykańskiej firmy będą musieli pożegnać się z kolejnymi produkcjami. Zgodnie z zapowiedziami subskrybenci Microsoftu stracą dziś dostęp do 4 gier.