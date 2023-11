Xbox Game Pass z dużymi hitami w grudniu. Wyciekła lista pierwszych gier

Już wkrótce Microsoft przedstawi pełną listę gier na pierwsze dwa tygodnie grudnia, które trafią do Xbox Game Pass. Poprzednie oferty usługi nie należały do najbogatszych w tym roku, ale zmieni się to już w pierwszej połowie przyszłego miesiąca, gdzie na graczy będzie czekać aż 10 nowych tytułów.

Dzisiaj do biblioteki usługi trafiły dwie gry-niespodzianki, czyli Remnant 2 oraz Remnant: From The Ashes. Z kolei jutro w ramach Xbox Game Pass będziemy mogli ograć premierowo strategię SteamWorld Build. Pozostałymi grami zaplanowanymi na grudzień są Far Cry 6, World War Z: Aftermath, Rise of the Tomb Raider, czy Goat Simulator 3.