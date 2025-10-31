Xbox Game Pass straci dziś 3 gry. Świetnie oceniane produkcje opuszczają usługę

Abonenci Microsoftu będą musieli pożegnać się z tytułami, które spotkały się z ciepłym przyjęciem ze strony graczy i recenzentów.

W ostatnich dniach biblioteka Xbox Game Pass została wzbogacona m.in. o The Outer Worlds 2. Niestety koniec każdego miesiąca to moment, w którym abonenci Microsoftu muszą pożegnać się z wybranymi tytułami. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami dzisiaj – 31 października 2025 roku – usługę producenta konsol Xbox opuszczą trzy produkcje.

Na liście gier zaplanowanych do usunięcia z Xbox Game Pass znalazło się m.in. Jusant, czyli przygodowo-zręcznościowa gra o wspinaczce od twórców Life is Strange. Wspomniany tytuł spotkał się z ciepłym przyjęciem zarówno ze strony graczy, jak i recenzentów, co potwierdzają średnia ocen na Metacritic oraz opinie na Steam. Jeśli jesteście ciekawi, jak naszym zdaniem wypadła wspomniana produkcja, to zapraszamy Was do lektury: Jusant to udany eksperyment. Recenzja nowej gry twórców serii Life is Strange.

GramTV przedstawia:

Dzisiaj – 31 października 2025 roku – abonenci Microsoftu stracą również dostęp do jednej z najlepszych produkcji 2022 roku. Mowa tutaj oczywiście o Return to Monkey Island, czyli najnowszej odsłonie legendarnej serii gier przygodowych. Pełną listę tytułów zaplanowanych do usunięcia Xbox Game Pass z końcem października 2025 roku znajdziecie poniżej. Gry usuwane z Xbox Game Pass – październik 2025 31 października – Jusant (PC, konsole Xbox i chmura)

– (PC, konsole Xbox i chmura) 31 października – Metal Slug Tactics (PC, konsole Xbox i chmura)

– (PC, konsole Xbox i chmura) 31 października – Return to Monkey Island (PC, konsole Xbox i chmura)

Mikołaj Ciesielski Cześć, jestem Mikołaj i w gram.pl pracuję od 2020 roku. Zajmuję się głównie newsami, ale tworzę też różnego rodzaju quizy oraz zestawienia TOP 10. Prywatnie fan fantastyki i gier z dobrą fabułą.