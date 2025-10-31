Zaloguj się lub Zarejestruj

Xbox Game Pass straci dziś 3 gry. Świetnie oceniane produkcje opuszczają usługę

Mikołaj Ciesielski
2025/10/31 12:50
Abonenci Microsoftu będą musieli pożegnać się z tytułami, które spotkały się z ciepłym przyjęciem ze strony graczy i recenzentów.

W ostatnich dniach biblioteka Xbox Game Pass została wzbogacona m.in. o The Outer Worlds 2. Niestety koniec każdego miesiąca to moment, w którym abonenci Microsoftu muszą pożegnać się z wybranymi tytułami. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami dzisiaj – 31 października 2025 roku – usługę producenta konsol Xbox opuszczą trzy produkcje.

Return to Monkey Island opuszczą bibliotekę Xbox Game Pass
Return to Monkey Island opuszczą bibliotekę Xbox Game Pass

Na liście gier zaplanowanych do usunięcia z Xbox Game Pass znalazło się m.in. Jusant, czyli przygodowo-zręcznościowa gra o wspinaczce od twórców Life is Strange. Wspomniany tytuł spotkał się z ciepłym przyjęciem zarówno ze strony graczy, jak i recenzentów, co potwierdzają średnia ocen na Metacritic oraz opinie na Steam. Jeśli jesteście ciekawi, jak naszym zdaniem wypadła wspomniana produkcja, to zapraszamy Was do lektury: Jusant to udany eksperyment. Recenzja nowej gry twórców serii Life is Strange.

Dzisiaj – 31 października 2025 roku – abonenci Microsoftu stracą również dostęp do jednej z najlepszych produkcji 2022 roku. Mowa tutaj oczywiście o Return to Monkey Island, czyli najnowszej odsłonie legendarnej serii gier przygodowych. Pełną listę tytułów zaplanowanych do usunięcia Xbox Game Pass z końcem października 2025 roku znajdziecie poniżej.

Gry usuwane z Xbox Game Pass – październik 2025

  • 31 październikaJusant (PC, konsole Xbox i chmura)
  • 31 października Metal Slug Tactics (PC, konsole Xbox i chmura)
  • 31 październikaReturn to Monkey Island (PC, konsole Xbox i chmura)
Źródło:https://news.xbox.com/en-us/2025/10/22/xbox-game-pass-october-2025-wave-2

Mikołaj Ciesielski

Cześć, jestem Mikołaj i w gram.pl pracuję od 2020 roku. Zajmuję się głównie newsami, ale tworzę też różnego rodzaju quizy oraz zestawienia TOP 10. Prywatnie fan fantastyki i gier z dobrą fabułą.

