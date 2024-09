Xbox Game Pass straci 6 gier w połowie września. Kilka dużych tytułów na liście

Na liście gier zaplanowanych do usunięcia z Xbox Game Pass znajduje się m.in. PayDay 3. Wspomniana produkcja nie zaliczyła najlepszego startu, ale w ostatnich miesiącach deweloperzy ze studia Starbreeze ciężko pracowali, by naprawić ten start rzeczy. Jeśli jesteście ciekawi, jak im to wyszło, to zapraszamy Was do lektury: PayDay 3 - wracamy do napadów po dłuższej przerwie. Czy warto?