Xbox Game Pass wkrótce z 2 nowymi grami. Coś dla fanów Ubisoftu i SnowRunnera

Nieco później, bo 11 września 2024 roku, bibliotekę Xbox Game Pass zasili natomiast kolejna gra Ubisoftu. Mowa tutaj oczywiście o Riders Republic, czyli grze sportowej skierowanej do fanów ekstremalnych dyscyplin. Warto mieć jednak na uwadze, że nie będą to jedyne tytuły, które trafią do usługi Microsoftu w pierwszej połowie września.

W ciągu najbliższych dwóch tygodniu w Xbox Game Pass pojawią się bowiem jeszcze co najmniej dwie nowości. Zgodnie z zapowiedziami już 3 września 2024 roku na rynku, a także we wspomnianej usłudze, zadebiutuje Star Trucker. Dzień później odbędzie się natomiast premiera Age of Mythology: Retold, które również będzie dostępne dla abonentów Microsoftu. Pełną ofertę Xbox Game Pass na pierwszą połowę września powinniśmy poznać jutro lub we wtorek.