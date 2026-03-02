Xbox Game Pass straci 6 gier w połowie marca. Microsoft zapowiada wiosenne porządki

Na liście gier zaplanowanych do usunięcia z Xbox Game Pass znalazło się m.in. Enter the Gungeon. Mogąca pochwalić się fenomenalnymi opiniami produkcja będąca połączeniem klasycznego dungeon crawlera i dwuwymiarowej strzelanki opuści usługę Microsoftu już 15 marca 2026 roku. Nie jest to jednak jedyna głośna produkcja, która zniknie w najbliższym czasie z abonamentu amerykańskiej firmy.
GramTV przedstawia:
Subskrybenci usługi producenta konsol Xbox będą bowiem niebawem musieli pożegnać się także z F1 23. Ponadto w połowie bieżącego miesiąca abonenci Microsoftu stracą również dostęp do Lightyear Frontier. Jak wspomnieliśmy wyżej, lista składa się z 6 tytułów, a pełne zestawienie produkcji zaplanowanych do usunięcia z Xbox Game Pass w połowie marca 2026 roku znajdziecie poniżej.
Gry usuwane z Xbox Game Pass (marzec 2026)
15 marca – Bratz Rytm i Styl (PC, konsole Xbox, chmura)
15 marca – Enter the Gungeon (PC, konsole Xbox, chmura)
15 marca – F1 23 (PC, konsole Xbox, chmura)
15 marca – He is Coming (PC)
15 marca – Lightyear Frontier (PC, konsole Xbox Series, chmura)
15 marca – Mythwrecked: Ambrosia Island (PC, konsole Xbox, chmura)
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!