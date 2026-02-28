Nowości na Xbox i PC. Nowy FPS twórców Destiny i kolejna premiera w Game Pass

Gigant z Redmond przedstawia produkcje, które już w przyszłym tygodniu trafią w ręce graczy.

Microsoft zaprezentował listę gier, które już w przyszłym tygodniu zadebiutują w Microsoft Store (PC) oraz na konsolach Xbox. Okazuje się, że w nadchodzących dniach użytkownicy wspomnianych platform będą mieli okazję zapoznać się z 35 nowymi produkcjami. Najważniejszą pozycją na liście wydaje się Marathon, czyli nowa strzelanka twórców serii Destiny.

Zgodnie z zapowiedziami nowa produkcja studia Bungie zadebiutuje na rynku 5 marca 2026 roku. W przyszłym tygodniu w ręce abonentów Xbox Game Pass Ultimate i PC Game trafi natomiast kolejna premierowa produkcja. Mowa tutaj oczywiście o grze Planet of Lana 2, która również ukaże się w najbliższy czwartek.

GramTV przedstawia:

Warto wspomnieć również o Legacy of Kain: Defiance Remastered, czyli odświeżonej wersji piątej odsłony serii Legacy of Kain, która zadebiutuje 3 marca 2026 roku. Miłośnicy takich tytułów jak SnowRunner powinni natomiast rzucić okiem na Docked, a więc symulator dokera od Saber Interactive, który trafi na rynek 5 marca 2026 roku. Pełną listę przyszłotygodniowych premier w Microsoft Store (PC) oraz na konsolach Xbox znajdziecie poniżej lub na oficjalnej stronie marki Xbox. Premiery gier na Xbox i PC (2-6 marca 2026) 2 marca – Alex the Rabbit

3 marca – Cryptical Path (Optimized for Xbox Series X|S / Smart Delivery / Xbox Play Anywhere)

3 marca – Legacy of Kain: Defiance Remastered

3 marca – Meowgic Mix (Optimized for Xbox Series X|S)

3 marca – Scott Pilgrim EX (Optimized for Xbox Series X|S / Smart Delivery)

3 marca – Teeny Tiny Town

3 marca – Ultimate General: Civil War (Optimized for Xbox Series X|S / Xbox Play Anywhere)

4 marca – Avenue Escape (Optimized for Xbox Series X|S / Smart Delivery / Xbox Play Anywhere)

4 marca – Cubic Figures (Optimized for Xbox Series X|S / Smart Delivery / Xbox Play Anywhere)

4 marca – Discolored 2 (Optimized for Xbox Series X|S / Smart Delivery)

4 marca – King Slime in Cashtle (Optimized for Xbox Series X|S)

4 marca – Lantern Push (Optimized for Xbox Series X|S)

4 marca – Messy Up (Optimized for Xbox Series X|S / Smart Delivery / Xbox Play Anywhere)

4 marca – Pixel Into the Galaxy

5 marca – Aery – The King’s Messenger (Optimized for Xbox Series X|S)

5 marca – Beyond Words (Optimized for Xbox Series X|S)

5 marca – Docked (Optimized for Xbox Series X|S)

5 marca – Extra Coin (Optimized for Xbox Series X|S / Smart Delivery / Xbox Play Anywhere)

5 marca – Marathon (Optimized for Xbox Series X|S)

5 marca – Planet of Lana 2 (Game Pass / Optimized for Xbox Series X|S / Smart Delivery / Xbox Play Anywhere)

5 marca – Shrink Rooms (Optimized for Xbox Series X|S)

5 marca – Slide Viking: Treasure’s Path (Optimized for Xbox Series X|S)

5 marca – Vampire Therapist (Optimized for Xbox Series X|S / Smart Delivery)

5 marca – Veggie Warfare – Feast of Fury (Optimized for Xbox Series X|S)

6 marca – A Winding Path (Optimized for Xbox Series X|S / Smart Delivery / Xbox Play Anywhere)

6 marca – Fortuna Magnus (Optimized for Xbox Series X|S)

6 marca – Jurassic Differences (Optimized for Xbox Series X|S)

6 marca – Mirage 7 (Optimized for Xbox Series X|S / Smart Delivery)

6 marca – Monster Ramp Racing

6 marca – Nekomimi Days ~365 Days with You~ (Optimized for Xbox Series X|S / Smart Delivery / Xbox Play Anywhere)

6 marca – Order 13 (Optimized for Xbox Series X|S / Xbox Play Anywhere)

6 marca – Risky Roads (Optimized for Xbox Series X|S)

6 marca – Sumerian Six (Optimized for Xbox Series X|S)

6 marca – Trigger Path (Optimized for Xbox Series X|S)

6 marca – Word Quest Pirates

Mikołaj Ciesielski Cześć, jestem Mikołaj i w gram.pl pracuję od 2020 roku. Zajmuję się głównie newsami, ale tworzę też różnego rodzaju quizy oraz zestawienia TOP 10. Prywatnie fan fantastyki i gier z dobrą fabułą.