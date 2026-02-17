Zaloguj się lub Zarejestruj

Kingdom Come: Deliverance 2 i Wiedźmin 3 w Xbox Game Pass na luty

Radosław Krajewski
2026/02/17 15:40
0
0

Plotki okazały się prawdziwe.

Microsoft ujawnił kolejną falę gier zmierzających do Xbox Game Pass w drugiej połowie lutego i na początku marca. W zestawieniu znalazły się zarówno duże produkcje AAA, jak i mniejsze, bardziej eksperymentalne tytuły. Subskrybenci mogą już dziś sprawdzić kilka nowości, a w nadchodzących dniach biblioteka usługi zostanie rozbudowana o kolejne głośne premiery, w tym powrót kultowego RPG oraz jedną z najbardziej wyczekiwanych kontynuacji ostatnich lat.

Xbox Game Pass
Xbox Game Pass

Sprawdziły się wcześniejsze plotki, że Kingdom Come Deliverance 2 pojawi się w Xbox Game Pass Ultimate. Zgodnie z przewidywaniami nastąpi to już 3 marca. Wcześniej subskrybenci będą mogli sprawdzić kilka innych tytułów, w tym Wiedźmina 3 w kompletnej edycji ze wszystkimi dostępnymi dodatkami, a także Death Howl, czy EA Sports College Football 26. Już od dzisiaj dostępne są z kolei Aerial_Knight’s DropShot oraz Avatar: Frontiers of Pandora. Pełną listę znajdziecie poniżej.

Xbox Game Pass – nowości na drugą połowę lutego i początek marca 2026

  • 17 lutego - Aerial_Knight’s DropShot
  • 17 lutego - Avatar: Frontiers of Pandora
  • 17 lutego - Avowed
  • 19 lutego - Death Howl
  • 19 lutego - EA Sports College Football 26
  • 19 lutego - Wiedźmin 3: Dziki Gon - Edycja Kompletna
  • 24 lutego - TCG Card Shop Simulator
  • 25 lutego - Dice A Million
  • 25 lutego - Towerborne
  • 3 marca - Final Fantasy III
  • 3 marca - Kingdom Come: Deliverance 2

Źródło:https://news.xbox.com/en-us/2026/02/17/xbox-game-pass-february-2026-wave-2

Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

