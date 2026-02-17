Kingdom Come: Deliverance 2 i Wiedźmin 3 w Xbox Game Pass na luty

Microsoft ujawnił kolejną falę gier zmierzających do Xbox Game Pass w drugiej połowie lutego i na początku marca. W zestawieniu znalazły się zarówno duże produkcje AAA, jak i mniejsze, bardziej eksperymentalne tytuły. Subskrybenci mogą już dziś sprawdzić kilka nowości, a w nadchodzących dniach biblioteka usługi zostanie rozbudowana o kolejne głośne premiery, w tym powrót kultowego RPG oraz jedną z najbardziej wyczekiwanych kontynuacji ostatnich lat.
Sprawdziły się wcześniejsze plotki, że Kingdom Come Deliverance 2 pojawi się w Xbox Game Pass Ultimate. Zgodnie z przewidywaniami nastąpi to już 3 marca. Wcześniej subskrybenci będą mogli sprawdzić kilka innych tytułów, w tym Wiedźmina 3 w kompletnej edycji ze wszystkimi dostępnymi dodatkami, a także Death Howl, czy EA Sports College Football 26. Już od dzisiaj dostępne są z kolei Aerial_Knight’s DropShot oraz Avatar: Frontiers of Pandora. Pełną listę znajdziecie poniżej.
Xbox Game Pass – nowości na drugą połowę lutego i początek marca 2026
- 17 lutego - Aerial_Knight’s DropShot
- 17 lutego - Avatar: Frontiers of Pandora
- 17 lutego - Avowed
- 19 lutego - Death Howl
- 19 lutego - EA Sports College Football 26
- 19 lutego - Wiedźmin 3: Dziki Gon - Edycja Kompletna
- 24 lutego - TCG Card Shop Simulator
- 25 lutego - Dice A Million
- 25 lutego - Towerborne
- 3 marca - Final Fantasy III
- 3 marca - Kingdom Come: Deliverance 2
