007 First Light na nowym zwiastunie – Lenny Kravitz jako Król Piratów rzuca wyzwanie Bondowi

IO Interactive dzieli się kolejnym nagraniem

Podczas tegorocznego IGN Fan Fest, studio IO Interactive zaprezentowało rozszerzony zwiastun 007 First Light, w którym główną rolę antagonistycznego „Króla Piratów” Bawmy odgrywa zdobywca nagrody Grammy, Lenny Kravitz. 007 First Light – trailer na silniku gry Nowy materiał wideo, stworzony w całości na silniku gry Glacier, pozwala nam głębiej przyjrzeć się postaci Bawmy – charyzmatycznego, ale nieprzewidywalnego lidera potężnej sieci handlarzy bronią na czarnym rynku. Sceny pokazane na IGN Fan Fest rozwijają wątek jego pierwszego, dramatycznego spotkania z młodym Jamesem Bondem oraz jego mentorem z MI6, Johnem Greenwayem (granym przez Lenniego Jamesa). Widzimy w nich Bonda w dość nieciekawym położeniu – wiszącego do góry nogami nad dołem pełnym aligatorów, podczas gdy postać Kravitza wygłasza złowieszczy monolog. To właśnie Bawma ma być kluczowym przeciwnikiem, który ukształtuje charakter początkującego agenta i zmusi go do podjęcia pierwszych bezwzględnych decyzji w jego szpiegowskiej karierze.

007 First Light to ambitna próba opowiedzenia genezy najsłynniejszego szpiega świata jako 26-letniego, nieco lekkomyślnego rekruta programu szkoleniowego MI6. IO Interactive obiecuje kinową przygodę, która czerpie z najlepszych wzorców gatunku – od skradankowych mechanik znanych z Hitmana po widowiskową akcję i niszczalne środowiska w stylu serii Uncharted. Gracze będą mieli pełną swobodę w wyborze metod działania: od cichej infiltracji z użyciem gadżetów i sprytu, po otwartą walkę z wykorzystaniem broni palnej i pojazdów. Produkcja stawia na świeżość, odcinając się od dotychczasowych filmów i tworząc własną, unikalną linię czasową, w której obok Patricka Gibsona w roli Bonda wystąpią takie gwiazdy jak Gemma Chan czy Priyanga Burford jako M.

Premiera 007 First Light jest planowana na 27 maja 2026 roku. Tytuł trafi na PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S oraz nadchodzącą konsolę Nintendo Switch 2. Studio IO Interactive opublikowało również ostateczne wymagania sprzętowe wersji PC, korygując wcześniejsze błędy – do płynnej rozgrywki w 1080p i 60 FPS rekomendowane jest 16 GB RAM oraz karta graficzna klasy RTX 3060 Ti. 007 First Light będzie znacząco różnić się od Hitmana. Wywiad z dyrektorem ujawnia wiele szczegółów