Crimson Desert zachwyca grafiką. Zobaczyliśmy techniczną analizę gry

Fani pod wielkim wrażeniem ray tracingu oraz efektów wody.

Nadchodzące dzieło studia Pearl Abyss zapowiada się na graficzny kamień milowy obecnej generacji. Dzięki najnowszej analizie technicznej redakcji Digital Foundry dowiedzieliśmy się, jak Crimson Desert prezentuje się na mocnych konfiguracjach PC – a wyniki są wręcz oszałamiające, nawet jeśli nie mówimy o maksymalnych ustawieniach. Crimson Desert z niesamowitą grafiką w 4K. Ultra to dopiero początek Nowy materiał z gry, uruchomionej na zestawie z procesorem AMD Ryzen 7900X3D i kartą graficzną Radeon RX 7900 XTX, pokazuje krainę Pywel w pełnej krasie. Gra działała w natywnej rozdzielczości 4K na ustawieniach Ultra, utrzymując stabilne 60 klatek na sekundę przez większość czasu, co przy tak ogromnej skali świata jest imponującym wynikiem dla wersji przedpremierowej.

To, co najbardziej rzuca się w oczy, to zaawansowane wykorzystanie Ray Tracingu oraz fizyki. System śledzenia promieni zarządza wszystkimi źródłami światła, w tym nawet pochodniami wewnątrz budynków, co nadaje scenom niesamowitą głębię. Digital Foundry wskazuje na wodę jako jednego z cichych bohaterów pokazu – sposób, w jaki reaguje ona na otoczenie i postać, wyznacza nowe standardy w gatunku open-world. Zaawansowane efekty pogodowe oraz ogromny zasięg rysowania również sprawiają, że świat wydaje się żywy i spójny.

GramTV przedstawia:

Największym zaskoczeniem jest fakt, że Ultra wcale nie jest najwyższym dostępnym zestawem ustawień. Twórcy przygotowali jeszcze wyższy tryb – Cinematic. Choć nie wiemy jeszcze, jakie dokładnie wymagania postawi on przed komputerami, można przypuszczać, że został zaprojektowany z myślą o najpotężniejszych jednostkach przyszłości. Crimson Desert zadebiutuje już 19 marca na PC, PlayStation 5 oraz Xbox Series X/S. Choć szczegóły dotyczące wydajności na standardowych konsolach wciąż pozostają tajemnicą, Pearl Abyss oficjalnie potwierdziło, że gra otrzyma pełne wsparcie dla PS5 Pro już w dniu premiery, co powinno pozwolić posiadaczom mocniejszej wersji konsoli Sony na zbliżenie się do jakości prezentowanej na pokazach PC. Crimson Desert na nowym materiale. Zobaczcie, jak aktorzy ożywili swe postacie

Gwiazdorska obsada Crimson Desert. Głosy z Cyberpunka i Arcane w jednej grze