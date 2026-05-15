Battlefield 6 w Free Play Days. Xbox udostępnia weekend z trzema grami dla subskrybentów Game Pass

Microsoft uruchamia kolejną edycję Xbox Game Pass Free Play Days, w ramach której gracze mogą bezpłatnie sprawdzić wybrane tytuły przez cały weekend. W tej edycji dostępne są: Battlefield 6, Bassmaster Fishing oraz JDM: Japanese Drift Master.

Odkryj kolebkę driftu i zanurz się w kultowej japońskiej kulturze motoryzacyjnej! JDM: Japanese Drift Master to hołd dla Japonii, japońskiej kultury wyścigów ulicznych i driftu. To gra z otwartym światem, oparta na fabule, łącząca serpentynowe trasy Tōuge (górskie) z wąskimi wiejskimi drogami i rozległymi autostradami prowadzącymi do nowoczesnego miejskiego krajobrazu.

Załóż okulary przeciwsłoneczne, zamocuj przynętę i przygotuj się na złowienie prawdziwej ryby – gra „Bassmaster Fishing” powraca z Dniami Darmowej Rozgrywki! W grze „Bassmaster Fishing” wędkarze mogą ponownie przeżyć emocje związane z łowieniem wielkich okoni w różnych miejscach w USA. Rzuć wędkę i doskonal swoje umiejętności podczas naszych Dni Darmowej Rozgrywki – to Twoja szansa, by wyruszyć na wodę wraz ze swoimi ulubionymi zawodowymi wędkarzami i złowić prawdziwego olbrzyma!

Jako członek Xbox Game Pass możesz bezpłatnie wziąć udział w totalnej wojnie w grze Battlefield 6. Od 14 do 17 maja doświadcz walk piechoty i pojazdów, rozgrywki drużynowej opartej na klasach postaci, przełomowych efektów zniszczeń oraz nowej zawartości sezonowej, takiej jak nasza największa jak dotąd mapa. Naładuj broń, żołnierzu.

Aby rozpocząć grę, wystarczy zalogować się na konto Xbox i pobrać wybrane tytuły ze sklepu Microsoft Store lub sekcji Subscriptions na konsoli Xbox One i Xbox Series X|S. Po zakończeniu wydarzenia gry pozostają dostępne w ramach zakupu – często z czasowymi zniżkami.

To kolejna okazja, by przetestować duże tytuły bez zobowiązań i sprawdzić, które z nich warto dodać do swojej biblioteki na stałe.

Akcja trwa od czwartku 14 maja do niedzieli 17 maja i jest dostępna dla użytkowników Xbox Game Pass Ultimate, Premium oraz Essential. W tym czasie gry można pobierać i uruchamiać bez dodatkowych kosztów, a cały postęp – w tym osiągnięcia i Gamerscore – zostaje zapisany na koncie.