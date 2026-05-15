Battlefield 6 w Free Play Days. Xbox udostępnia weekend z trzema grami dla subskrybentów Game Pass

Microsoft uruchamia kolejną edycję Xbox Game Pass Free Play Days, w ramach której gracze mogą bezpłatnie sprawdzić wybrane tytuły przez cały weekend. W tej edycji dostępne są: Battlefield 6, Bassmaster Fishing oraz JDM: Japanese Drift Master.
Co nowego w ramach Free Play Days?
Największym tytułem weekendu jest Battlefield 6, który pozwala sprawdzić najnowszą odsłonę popularnej serii FPS. Obok niego w ofercie znalazł się Bassmaster Fishing, skupiający się na realistycznym wędkowaniu, oraz JDM: Japanese Drift Master, czyli wyścigi i drifting w klimacie japońskiej motoryzacji.
Jako członek Xbox Game Pass możesz bezpłatnie wziąć udział w totalnej wojnie w grze Battlefield 6. Od 14 do 17 maja doświadcz walk piechoty i pojazdów, rozgrywki drużynowej opartej na klasach postaci, przełomowych efektów zniszczeń oraz nowej zawartości sezonowej, takiej jak nasza największa jak dotąd mapa. Naładuj broń, żołnierzu.
Załóż okulary przeciwsłoneczne, zamocuj przynętę i przygotuj się na złowienie prawdziwej ryby – gra „Bassmaster Fishing” powraca z Dniami Darmowej Rozgrywki! W grze „Bassmaster Fishing” wędkarze mogą ponownie przeżyć emocje związane z łowieniem wielkich okoni w różnych miejscach w USA. Rzuć wędkę i doskonal swoje umiejętności podczas naszych Dni Darmowej Rozgrywki – to Twoja szansa, by wyruszyć na wodę wraz ze swoimi ulubionymi zawodowymi wędkarzami i złowić prawdziwego olbrzyma!
Odkryj kolebkę driftu i zanurz się w kultowej japońskiej kulturze motoryzacyjnej! JDM: Japanese Drift Master to hołd dla Japonii, japońskiej kultury wyścigów ulicznych i driftu. To gra z otwartym światem, oparta na fabule, łącząca serpentynowe trasy Tōuge (górskie) z wąskimi wiejskimi drogami i rozległymi autostradami prowadzącymi do nowoczesnego miejskiego krajobrazu.
Aby rozpocząć grę, wystarczy zalogować się na konto Xbox i pobrać wybrane tytuły ze sklepu Microsoft Store lub sekcji Subscriptions na konsoli Xbox One i Xbox Series X|S. Po zakończeniu wydarzenia gry pozostają dostępne w ramach zakupu – często z czasowymi zniżkami.
To kolejna okazja, by przetestować duże tytuły bez zobowiązań i sprawdzić, które z nich warto dodać do swojej biblioteki na stałe.
Akcja trwa od czwartku 14 maja do niedzieli 17 maja i jest dostępna dla użytkowników Xbox Game Pass Ultimate, Premium oraz Essential. W tym czasie gry można pobierać i uruchamiać bez dodatkowych kosztów, a cały postęp – w tym osiągnięcia i Gamerscore – zostaje zapisany na koncie.
