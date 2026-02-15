Wuchang: Fallen Feathers w pudełkowym wydaniu na Xbox Series X za 99,99 zł

W sklepie Media Expert pojawiła się świetna okazja dla kolekcjonerów pudełkowych wydań gier. Wuchang: Fallen Feathers dostępne jest bowiem w cenie 99,99 zł w wersji przeznaczonej na Xbox Series X. To dobry moment, by nadrobić zaległości z produkcją Leenzee.
Wuchang: Fallen Feathers na XSX za 99,99 zł w Media Expert
- Wuchang: Fallen Feathers (XSX) – 99,99 zł
WUCHANG: Fallen Feathers to soulslike RPG akcji, osadzony w krainie Shu podczas mrocznego i burzliwego schyłku dynastii Ming, gdzie szaleją walczące frakcje, a tajemnicza choroba rodzi potworne istoty.
Wciel się w Wuchang – wykwalifikowaną wojowniczkę-pirata, cierpiącą na amnezję, która musi stawić czoła niepewnościom własnej przeszłości i walczyć z przerażającą chorobą Ornithropy. Przemierzaj krainę Shu, ulepszając swój arsenał i opanowując nowe umiejętności pozyskane od pokonanych wrogów.
Rozwijaj swój styl walki, poświęcając rzadką substancję - Czerwoną Rtęć, i odkrywaj nowe techniki w trakcie swojej pełnej akcji podróży. Wzmacniaj broń potężnymi zaklęciami, dostosowując podejście do walki i strategii do własnych upodobań.
Walcz z groteskowymi monstrami, czerpiąc siłę z pradawnych legend, aby przeciwstawić się narastającej ciemności. Twoja droga do odkrycia prawdy poprowadzi Cię przez zapomniane świątynie, porośnięte ruinami miasta i cieniste ścieżki pełne niebezpieczeństw. Każda decyzja, sekret i sojusz ukształtuje zakończenie Twojej historii.
Poczuj się częścią bogatej fabuły, dynamicznego systemu walki i zapierających dech w piersiach krajobrazów w niezapomnianej przygodzie przez ziemie pogrążone w chaosie i śmierci. Czy odkryjesz tajemnice klątwy Wuchang i przyniesiesz pokój Shu? Czy może ulegniesz narastającej grozie? Los krainy leży w Twoich rękach.
