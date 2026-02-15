Zaloguj się lub Zarejestruj

Wuchang: Fallen Feathers w pudełkowym wydaniu na Xbox Series X za 99,99 zł

Patrycja Pietrowska
2026/02/15 15:00
0
0

Produkcja Leenzee w dobrej cenie.

W sklepie Media Expert pojawiła się świetna okazja dla kolekcjonerów pudełkowych wydań gier. Wuchang: Fallen Feathers dostępne jest bowiem w cenie 99,99 zł w wersji przeznaczonej na Xbox Series X. To dobry moment, by nadrobić zaległości z produkcją Leenzee.

Wuchang: Fallen Feathers
Wuchang: Fallen Feathers

Wuchang: Fallen Feathers na XSX za 99,99 zł w Media Expert

Sklep Media Expert oferuje obecnie Wuchang: Fallen Feathers w pudełkowym wydaniu na XSX w dobrej cenie. Teraz zapłacimy za fizyczną wersję gry 99,99 zł.

WUCHANG: Fallen Feathers to soulslike RPG akcji, osadzony w krainie Shu podczas mrocznego i burzliwego schyłku dynastii Ming, gdzie szaleją walczące frakcje, a tajemnicza choroba rodzi potworne istoty.


Wciel się w Wuchang – wykwalifikowaną wojowniczkę-pirata, cierpiącą na amnezję, która musi stawić czoła niepewnościom własnej przeszłości i walczyć z przerażającą chorobą Ornithropy. Przemierzaj krainę Shu, ulepszając swój arsenał i opanowując nowe umiejętności pozyskane od pokonanych wrogów.


Rozwijaj swój styl walki, poświęcając rzadką substancję - Czerwoną Rtęć, i odkrywaj nowe techniki w trakcie swojej pełnej akcji podróży. Wzmacniaj broń potężnymi zaklęciami, dostosowując podejście do walki i strategii do własnych upodobań.


Walcz z groteskowymi monstrami, czerpiąc siłę z pradawnych legend, aby przeciwstawić się narastającej ciemności. Twoja droga do odkrycia prawdy poprowadzi Cię przez zapomniane świątynie, porośnięte ruinami miasta i cieniste ścieżki pełne niebezpieczeństw. Każda decyzja, sekret i sojusz ukształtuje zakończenie Twojej historii.


Poczuj się częścią bogatej fabuły, dynamicznego systemu walki i zapierających dech w piersiach krajobrazów w niezapomnianej przygodzie przez ziemie pogrążone w chaosie i śmierci. Czy odkryjesz tajemnice klątwy Wuchang i przyniesiesz pokój Shu? Czy może ulegniesz narastającej grozie? Los krainy leży w Twoich rękach.

Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

