Xbox i PC Game Pass z dwiema nowymi grami od dzisiaj. Jedną z nich jest kultowy średniowieczny RPG

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, dziś, 13 lutego, biblioteka usług Xbox Game Pass oraz PC Game Pass powiększyła się o dwie produkcje. Microsoft postawił na sprawdzonego klasyka oraz premierową nowość od twórców znanych z bezkompromisowego humoru.
Xbox i PC Game Pass – kolejne produkcje dostępne już od dziś
Jedną z atrakcji dzisiejszej aktualizacji jest High on Life 2, które debiutuje w Game Passie równolegle ze światową premierą. Studio Squanch Games przygotowało kontynuację, która zgodnie z pierwszymi recenzjami (średnia Metacritic oscyluje w granicach 70–75/100), jest większa, głośniejsza i nieco bardziej dopracowana mechanicznie od pierwowzoru.
Udało ci się. Pokonałeś międzygalaktyczny kartel, uratowałeś ludzkość przed zagładą i polowałeś na niebezpiecznych zbiegów w najodleglejszych zakątkach galaktyki. Łowienie nagród przyniosło ci fortunę, sławę i miłość, ale kiedy tajemnicza postać z twojej przeszłości pojawia się ponownie i wyznacza nagrodę za głowę twojej siostry, twoje wygodne życie pogrąża się w chaosie.
Druga nowość to kultowe Kingdom Come: Deliverance od czeskiego Warhorse Studios. Choć gra ma już swoje lata, jej obecność w Game Passie jest zdecydowanie czymś, co ucieszy spore grono osób.
Jesteś Henrykiem, synem kowala. Wrzucony w wir wojny domowej, bezradnie patrzysz, jak najeźdźcy szturmują twoją wioskę i mordują twoich przyjaciół i rodzinę. Ledwo unikając brutalnego ataku, chwycasz za miecz, aby walczyć. Pomścij śmierć swoich rodziców i pomóż odeprzeć siły najeźdźców!
Warto trzymać rękę na pulsie, bo to nie koniec mocnych uderzeń w tym miesiącu. Już za kilka dni, 17 lutego, do usługi trafią kolejne duże tytuły:
Avatar: Frontiers of Pandora (Game Pass Ultimate / PC)
Avowed (Game Pass Premium) – RPG od Obsidian Entertainment.
