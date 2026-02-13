Xbox i PC Game Pass z dwiema nowymi grami od dzisiaj. Jedną z nich jest kultowy średniowieczny RPG

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, dziś, 13 lutego, biblioteka usług Xbox Game Pass oraz PC Game Pass powiększyła się o dwie produkcje. Microsoft postawił na sprawdzonego klasyka oraz premierową nowość od twórców znanych z bezkompromisowego humoru.

Xbox i PC Game Pass – kolejne produkcje dostępne już od dziś

Jedną z atrakcji dzisiejszej aktualizacji jest High on Life 2, które debiutuje w Game Passie równolegle ze światową premierą. Studio Squanch Games przygotowało kontynuację, która zgodnie z pierwszymi recenzjami (średnia Metacritic oscyluje w granicach 70–75/100), jest większa, głośniejsza i nieco bardziej dopracowana mechanicznie od pierwowzoru.