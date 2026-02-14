To koniec kreatywności w Minecrafcie? AI może wszystko zbudować w kilkadziesiąt sekund

Całą metropolię można zbudować w kilka minut za pomocą sztucznej inteligencji.

Sztuczna inteligencja coraz śmielej wkracza w kolejne obszary cyfrowego świata. Tym razem na celowniku znalazła się kreatywność graczy w Minecrafie. W sieci pojawiło się narzędzie oparte na AI, które potrafi automatycznie generować budowle. Pomysł wzbudził ogromne emocje, lecz zamiast zachwytu dominują pytania o sens takiego rozwiązania. Minecraft – sztuczna inteligencja samodzielnie tworzy całe budynki Minecraft od lat kojarzony jest z wolnością tworzenia i nieskrępowaną wyobraźnią. To właśnie możliwość własnoręcznego budowania światów sprawiła, że produkcja Mojangu stała się globalnym fenomenem. Nowe narzędzie wykorzystujące generatywną sztuczną inteligencję potrafi jednak wyręczyć gracza niemal całkowicie, tworząc konstrukcje na podstawie prostych poleceń. W praktyce oznacza to, że imponujące zamki, miasta czy całe krajobrazy można uzyskać bez większego wysiłku.

I tu zaczyna się problem. Część społeczności uważa, że automatyzacja procesu budowania podważa fundamenty rozgrywki. Jeśli kluczową wartością Minecrafta jest kreatywność, to czy oddanie jej w ręce algorytmu nie odbiera sensu zabawy. W wielu komentarzach na Reddicie pojawia się porównanie do sytuacji, w której ktoś buduje za nas zamek z piasku, pozostawiając jedynie bierną obserwację efektu końcowego.

Użytkownicy zwracają uwagę, że takie rozwiązania mogą zniechęcać osoby, które poświęcają setki godzin na doskonalenie swoich projektów. Pojawiają się także obawy o przyszłość twórców map, budowniczych oraz społeczności skupionej wokół kreatywnej strony gry. Według części graczy automatyczne generowanie struktur może doprowadzić do sytuacji, w której autentyczna praca i pomysłowość przestaną mieć znaczenie. Nie brakuje jednak głosów, że narzędzie może znaleźć praktyczne zastosowania. Niektórzy wskazują na możliwość szybkiego przygotowania scenografii do filmów, animacji czy prezentacji tworzonych w świecie gry. W takim kontekście AI byłaby raczej wsparciem technicznym niż zastępstwem dla kreatywności. Wczytywanie ramki mediów.

