Beast of Reincarnation ze zwiastunem na State of Play. Game Freak wyznacza datę premiery swojego „Sekiro z psem”

Podczas ostatniej prezentacji State of Play studio Game Freak (we współpracy z wydawcą Fictions) wreszcie odkryło karty. Ich najbardziej ambitny projekt spoza uniwersum Pokémonów, Beast of Reincarnation, zadebiutuje na rynku 4 sierpnia 2026 roku. Udostępnienie tej informacji nie obyło się oczywiście bez nowego zwiastuna.

Beast of Reincarnation - nowy kierunek twórców Pokémon

Beast of Reincarnation przenosi nas do postapokaliptycznej Japonii roku 4026 (niektóre źródła wspominają o roku 2046, lecz oficjalny opis celuje w daleką przyszłość), gdzie świat został opanowany przez pasożytniczą roślinność zwaną „The Blight”. Wcielamy się w Emmę, wojowniczkę obdarzoną mocą manipulowania roślinami, która wraz ze swoim wiernym psem o imieniu Koo wyrusza na misję powstrzymania tajemniczej istoty – The Hush.