Zaloguj się lub Zarejestruj

Beast of Reincarnation ze zwiastunem na State of Play. Game Freak wyznacza datę premiery swojego „Sekiro z psem”

Mikołaj Berlik
2026/02/13 09:40
0
0

Zbliżamy się wielkimi krokami do debiutu.

Podczas ostatniej prezentacji State of Play studio Game Freak (we współpracy z wydawcą Fictions) wreszcie odkryło karty. Ich najbardziej ambitny projekt spoza uniwersum Pokémonów, Beast of Reincarnation, zadebiutuje na rynku 4 sierpnia 2026 roku. Udostępnienie tej informacji nie obyło się oczywiście bez nowego zwiastuna.

Beast of Reincarnation
Beast of Reincarnation

Beast of Reincarnation - nowy kierunek twórców Pokémon

Beast of Reincarnation przenosi nas do postapokaliptycznej Japonii roku 4026 (niektóre źródła wspominają o roku 2046, lecz oficjalny opis celuje w daleką przyszłość), gdzie świat został opanowany przez pasożytniczą roślinność zwaną „The Blight”. Wcielamy się w Emmę, wojowniczkę obdarzoną mocą manipulowania roślinami, która wraz ze swoim wiernym psem o imieniu Koo wyrusza na misję powstrzymania tajemniczej istoty – The Hush.

To, co wyróżnia Beast of Reincarnation, to unikalne podejście do walki, określane jako połączenie dynamiki rodem z Sekiro z głębią taktyczną – kluczowym elementem jest parowanie ciosów kataną, co pozwala ładować pasek energii jej towarzysza. Po jego zapełnieniu możemy wydać psu konkretne polecenia bojowe. Co istotne, otwarcie menu komend spowalnia czas, pozwalając na chwilę strategicznego oddechu w samym środku walki. Dzięki mutacji Emma wykorzystuje swoje włosy niczym pnącza – służą one zarówno do widowiskowych egzekucji z powietrza, jak i do sprawnego przemieszczania się po zrujnowanych miastach.

GramTV przedstawia:

Beast of Reincarnation powstaje na silniku Unreal Engine 5 i ma być dowodem na to, że Game Freak potrafi tworzyć nowoczesne tytuły AAA z najwyższej półki wizualnej. Jak już wspomnieliśmy, data premiery została ustalona na 4 sierpnia 2026. Tytuł trafi tego dnia na PC, PlayStation 5 oraz Xbox Series X/S – już od początku również w usłudze Xbox Game Pass. Wcześniej w tym miesiącu informowaliśmy, że RPG ma trafić do szerszego grona odbiorców.

Źródło:https://gamingbolt.com/beast-of-reincarnation-gets-a-release-date-drops-august-4-2026

Tagi:

News
PC
PlayStation 5
Game Freak
State of Play
Xbox Series X
Xbox Series S
Beast of Reincarnation
Mikołaj Berlik
Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112