Beast of Reincarnation ze zwiastunem na State of Play. Game Freak wyznacza datę premiery swojego „Sekiro z psem”

Podczas ostatniej prezentacji State of Play studio Game Freak (we współpracy z wydawcą Fictions) wreszcie odkryło karty. Ich najbardziej ambitny projekt spoza uniwersum Pokémonów, Beast of Reincarnation, zadebiutuje na rynku 4 sierpnia 2026 roku. Udostępnienie tej informacji nie obyło się oczywiście bez nowego zwiastuna.
Beast of Reincarnation - nowy kierunek twórców Pokémon
Beast of Reincarnation przenosi nas do postapokaliptycznej Japonii roku 4026 (niektóre źródła wspominają o roku 2046, lecz oficjalny opis celuje w daleką przyszłość), gdzie świat został opanowany przez pasożytniczą roślinność zwaną „The Blight”. Wcielamy się w Emmę, wojowniczkę obdarzoną mocą manipulowania roślinami, która wraz ze swoim wiernym psem o imieniu Koo wyrusza na misję powstrzymania tajemniczej istoty – The Hush.
To, co wyróżnia Beast of Reincarnation, to unikalne podejście do walki, określane jako połączenie dynamiki rodem z Sekiro z głębią taktyczną – kluczowym elementem jest parowanie ciosów kataną, co pozwala ładować pasek energii jej towarzysza. Po jego zapełnieniu możemy wydać psu konkretne polecenia bojowe. Co istotne, otwarcie menu komend spowalnia czas, pozwalając na chwilę strategicznego oddechu w samym środku walki. Dzięki mutacji Emma wykorzystuje swoje włosy niczym pnącza – służą one zarówno do widowiskowych egzekucji z powietrza, jak i do sprawnego przemieszczania się po zrujnowanych miastach.
