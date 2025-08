Xbox Game Pass straci 3 gry w połowie sierpnia. Na liście remake kultowego jRPG

Wielu graczy z pewnością zasmuci wiadomość, że na liście gier zaplanowanych do usunięcia z Xbox Game Pass znalazło się Persona 3 Reload, czyli remake kultowego jRPG z 2007 roku. Zainteresowani mają jednak jeszcze trochę czasu na zapoznanie się z tym tytułem, ponieważ opuści on usługę Microsoftu 15 sierpnia 2025 roku. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii, to zapraszamy do lektury: Recenzja Persona 3 Reload – legendarna gra, która może być jeszcze lepsza.