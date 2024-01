Recenzja Persona 3 Reload - legendarna gra, która może być jeszcze lepsza

Persona 3 Reload wychodzi w dość ciekawym czasie , bo jeśli spojrzymy sobie na ostatni rok to SEGA i Atlus postanowili wydać remastery Persona 3 Portable oraz Persona 4 Golden mniej więcej rok temu. Dopiero później w czerwcu pojawiła się pierwsza zapowiedź remake’u P3 i zasadniczo chciałoby się powiedzieć… wreszcie. Mówiło się o tym od lat, tak naprawdę wszyscy oczekiwali jednej zapowiedzi i ją otrzymaliśmy. Nawet udało się w trakcie Gamescomu chwilę zagrać i nie ukrywam – było naprawdę dobrze. Co prawda nadal mam wrażenie, że poziom trudności był nieco wyższy niż rzeczywiście mógłby, ale konieć końców efekt końcowy był lepszy niż się spodziewałem. A może to tylko nostalgia zagrała na czułych strunach?

Dziś po kilkudziesięciu godzinach spędzonych w nieco świeższych, ale podobnych klimatach mogę potwierdzić, że tak jak przed laty ten niesamowity świat wciąga na długie, długie godziny. To szansa na drugie życie fenomenalnej historii, która przez wszystkie lata była nazywaną jedną z najlepszych w grach komputerowych i zyskała status legendy bez względu na to o której wersji gry mówimy.

Tutaj jednak zaznaczę na wstępie, tak jak zawsze w takich przypadkach – nie jest to pełnoprawna recenzja gry, a raczej ocena tego jak wypada remake na tle oryginału. Głównie dlatego, że jeśli chodzi o zawartość fabularną, to nie różni się ona praktycznie od oryginału. Co prawda niektóre dodatkowe sceny i dialogi dodają kilka nowych wyjaśnień, ale nie są to zmiany podobne do tych chociażby z Dead Space Remake. Dlatego też skupiam się w tym tekście na tym, co nowe i dodaję do tego fakt, iż Persona 3 fabularnie nadal bardzo dobrze trzyma wysoki poziom.

Powrót do szkoły…

Dla tych, którzy jeszcze nie mieli okazji zagrać w Personę 3 mały wstęp fabularny:

Do Tatsumi Port Island trafia główny bohater gry, który przeprowadza się do specjalnego dormitorium w Gekkoukan High School. Zupełnym przypadkiem jednak trafia na coś, co nazywa się Dark Hour – dodatkowa, 25 godzina dnia, w trakcie której miasto oblegają cienie, a ludzie nieświadomi smacznie sobie śpią… ale nie wpływa ona na bohatera oraz wybrańców, którzy potrafią obsługiwać potężne moce zwane Personami. Z czasem uczy się on bowiem używać ich w odpowiedni sposób, działając w specjalnej grupie S.E.E.S., której zadaniem jest likwidowanie zagrożeń ze strony cieni oraz eksploracja budowli zwanej Tartarus w celu znalezienia źródła ich pochodzenia. A poza poważniejszymi zagrożeniami dla ludzkości spędza czas na nauce w szkole, poznawaniu nowych osób, udziale w kołach zainteresowań… chciałoby się powiedzieć – życie ucznia liceum w pełni!

Tak właściwie pisząc o tym, że pierwsze co się rzuca momentalnie w oczy w przypadku Persona 3 Reload to świetnie odświeżone lokacje i modele postaci może podpadać pod truistyczne gadanie autora tego tekstu. Jednakże czego by nie mówić, to P Project trzeba oddać to, iż ta praca renowacyjna wykonana na silniku Unreal Engine wypadła nad wyraz dobrze. Płynne przechodzenie między scenkami a rozgrywką czasami przeplatane animowanymi przerywnikami sprawdza się tutaj naprawdę dobrze, a Gekkoukan High School i okolice dostają nowe życie dzięki nieco innej perspektywie widoku na głównego protagonistę gry.

No właśnie, protagonistę, bowiem niestety w Persona 3 Reload zabrakło protagonistki znanej z Persona 3 Portable. Szkoda, ponieważ mimo wszystko mielibyśmy dwa razy więcej godzin do rozegrania, co fani przyjęliby z wielkim entuzjazmem. Nie zmienia to jednak faktu, iż bez względu na to który poziom trudności wybierzemy (od typowo „story mode” po bardzo trudny), to tej zabawy jest aż nadto. Zwłaszcza, że w ramach P3R pojawia się kilka dodatkowych elementów urozmaicających zabawę. Odświeżone lochy w Tartarusie potrafią robić wrażenie zachęcając do powrotów i eksploracji nawet, jeśli momentami można dość łatwo odkryć klucz, jakim kieruje się gra kreując te miejscówki. Z drugiej strony dodatkowe atrakcje jak np. Monad Doors i Monad Passage sprawdzają się jako nowe możliwości walki o wysokie stawki oraz zastrzyk doświadczenia dla naszych towarzyszy. Co ciekawe – nawet na najniższym poziomie trudności z mocno doładowanymi bohaterami potrafią sprawić niespodziankę.

Inną sprawą jest fakt, iż wprowadzenie do systemu walki elementów podobnych do Persony 5 oraz przebudowanie UI tak, aby równie intuicyjnie można było się odnaleźć nawet po latach przerwy sprawiają, że nawet dobrze znane starcia zyskują dodatkową płaszczyznę w postaci wykorzystywania mocy Theurgy podobnych do mocy Showtime… które zresztą można rozwijać dzięki spędzaniu wolnego czasu w dormitorium z pozostałymi członkami drużyny. Bez względu na to czy będzie to wspólne pielęgnowanie pomidorów na dachu, parzenie herbaty czy wyjście na spacer z Koromaru – każda z mocy ostatecznych bohaterów otrzymuje dodatkowe atrybuty do wykorzystania. Persona 3 Reload również pozbywa się systemu zmęczenia bohaterów, który pojawiał się w poprzednich inkarnacjach tego tytułu, chociaż jego śladowe elementy nadal są obecne pod innymi postaciami. Przykładowo – niektórzy bohaterowie po prostu mogą być nieobecni danego dnia w dormitorium lub też fabularnie muszą pauzować ze względu na losowe sytuacje (np. są po egzaminach). Jednakże system z “buźkami” jako takimi po prostu nie istnieje, co dla niektórych graczy może być dużym ułatwieniem jeśli chodzi o miksowanie składów. Zresztą, również za pomocą specjalnego zegara możemy w pewien sposób skrócić drogę do nadrobienia zaległości danego bohatera. Dzięki temu w późniejszych etapach łatwiej o dostosowanie się do warunków pola bitwy, jeśli kogoś wybitnie nie wykorzystywaliśmy przez ten cały czas.