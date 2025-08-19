Kontynuacja kultowej serii na kolejnym zwiastunie. Ninja Gaiden 4 zbliża się coraz bardziej

Do sieci trafił nowy zwiastun Ninja Gaiden 4, czwartej odsłony kultowej serii slasherów. Materiał przybliża główne wątki fabularne oraz prezentuje fragmenty rozgrywki, w tym przede wszystkim dynamiczne sceny walki, z których cykl zawsze słynął.

Ninja Gaiden 4 – fabuła i nowy protagonista

Akcja gry osadzona jest w Tokio, które zostało pogrążone w chaosie po ataku Mrocznego Smoka. Gracze wcielą się w Yakumo – młodego wojownika z klanu Kruka, będącego rywalem klanu Hayabusa. Jego misją będzie nie tylko stawienie czoła bestii i jej kultystom z Divine Dragon Order, ale również zmierzenie się z legendarnym Ryu Hayabusą, bohaterem poprzednich części.