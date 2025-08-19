Kontynuacja kultowej serii na kolejnym zwiastunie. Ninja Gaiden 4 zbliża się coraz bardziej

Nowy materiał pokazuje fabułę i widowiskowe walki przed październikową premierą
Do sieci trafił nowy zwiastun Ninja Gaiden 4, czwartej odsłony kultowej serii slasherów. Materiał przybliża główne wątki fabularne oraz prezentuje fragmenty rozgrywki, w tym przede wszystkim dynamiczne sceny walki, z których cykl zawsze słynął.
Ninja Gaiden 4 – fabuła i nowy protagonista
Akcja gry osadzona jest w Tokio, które zostało pogrążone w chaosie po ataku Mrocznego Smoka. Gracze wcielą się w Yakumo – młodego wojownika z klanu Kruka, będącego rywalem klanu Hayabusa. Jego misją będzie nie tylko stawienie czoła bestii i jej kultystom z Divine Dragon Order, ale również zmierzenie się z legendarnym Ryu Hayabusą, bohaterem poprzednich części.
Nowy materiał pokazuje też rozwinięty system walki, łączący szybkie combo ataki z efektownymi egzekucjami, które fani dobrze znają z wcześniejszych odsłon. Nie zabrakło starć z potężnymi bossami, w tym kultystami smoka oraz samym smokiem, który będzie jedną z kluczowych przeszkód w kampanii. Twórcy stawiają na intensywne tempo, wysoką dynamikę oraz charakterystyczny dla serii poziom trudności.
