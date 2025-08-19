Zaloguj się lub Zarejestruj

Kontynuacja kultowej serii na kolejnym zwiastunie. Ninja Gaiden 4 zbliża się coraz bardziej

Mikołaj Berlik
2025/08/19 13:00
0
0

Nowy materiał pokazuje fabułę i widowiskowe walki przed październikową premierą

Do sieci trafił nowy zwiastun Ninja Gaiden 4, czwartej odsłony kultowej serii slasherów. Materiał przybliża główne wątki fabularne oraz prezentuje fragmenty rozgrywki, w tym przede wszystkim dynamiczne sceny walki, z których cykl zawsze słynął.

Ninja Gaiden 4
Ninja Gaiden 4

Ninja Gaiden 4 – fabuła i nowy protagonista

Akcja gry osadzona jest w Tokio, które zostało pogrążone w chaosie po ataku Mrocznego Smoka. Gracze wcielą się w Yakumo – młodego wojownika z klanu Kruka, będącego rywalem klanu Hayabusa. Jego misją będzie nie tylko stawienie czoła bestii i jej kultystom z Divine Dragon Order, ale również zmierzenie się z legendarnym Ryu Hayabusą, bohaterem poprzednich części.

Nowy materiał pokazuje też rozwinięty system walki, łączący szybkie combo ataki z efektownymi egzekucjami, które fani dobrze znają z wcześniejszych odsłon. Nie zabrakło starć z potężnymi bossami, w tym kultystami smoka oraz samym smokiem, który będzie jedną z kluczowych przeszkód w kampanii. Twórcy stawiają na intensywne tempo, wysoką dynamikę oraz charakterystyczny dla serii poziom trudności.

GramTV przedstawia:

Premiera Ninja Gaiden 4 odbędzie się 21 października 2025 roku. Gra trafi na PC, PlayStation 5 oraz Xbox Series X/S. W przedsprzedaży dostępne są dwie edycje – standardowa w cenie 299 zł oraz Deluxe za 374 zł. Ostatnio informowaliśmy o długości gry.

