Kolejna gra za darmo na Steam. Ale trzeba pośpieszyć się z odebraniem prezentu

Lenovo kontynuuje swoje rozdawnictwo gier i użytkownicy komputerów osobistych mogą już odebrać kolejną grę całkowicie za darmo. Ponownie do zdobycia jest tytuł Capcomu, a konkretniej gra Stider, czyli metroidvania 2,5D w klimatach science fiction, wydana w lutym 2014 roku. Tytuł cieszy się pozytywnymi opiniami od graczy, a teraz każdy chętny może zdobyć klucz do gry. Warto się jednak pośpieszyć, gdyż liczba kluczy jest mocno ograniczona.

Strider to dynamiczna gra akcji, w której wcielasz się w legendarnego asasyna – Stridera Hiryu. Gracz swobodnie eksploruje futurystyczną metropolię Kazakh City, poszukując broni i ulepszeń. Podstawowym orężem Hiryu jest Cypher, plazmowe ostrze o zmiennych właściwościach, które można wzmacniać dzięki zdobytym upgrade’om. Fabuła stanowi nowe opowiedzenie „głównej historii Stridera”, w której Hiryu zostaje wysłany przez organizację Strider, by zlikwidować bezwzględnego tyrana Grandmastera Meio. Gra łączy wątki i elementy z pierwszej odsłony arcade, wersji na NES, Strider 2, występów w serii Marvel vs. Capcom oraz oryginalnej mangi Moto Kikaku – czytamy w opisie gry.

Strider za darmo na Steam

Aby odebrać Strider za darmo, należy udać się na stronę Legion Gaming Community i założyć konto lub zalogować się na już istniejące. Następnie kliknąć przycisk voucheru, aby odebrać kod, który należy wykorzystać na specjalnej stronie sklepu Gamesplanet. Tam najpierw należy założyć konto lub zalogować się na już istniejąc, a następnie wykorzystać kod z vouchera, który ważny jest do 30 września bieżącego roku.