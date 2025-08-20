Świetnie oceniany survival RPG zapowiada rewolucję. Enshrouded już niedługo z ekscytującą łatką

Na Gamescom Opening Night Live studio Keen Games zapowiedziało siódmą dużą aktualizację do Enshrouded. Łatka zatytułowana Wake of the Water skupi się na wodzie, która wreszcie stanie się w pełni interaktywna. Premiera planowana jest na październik.

Enshrouded – co zmieni Wake of the Water?

W nowej wersji woda zacznie podlegać prawom fizyki, co otworzy przed graczami zupełnie nowe możliwości. Do gry trafią pływanie, nurkowanie i łowienie ryb, a także opcja zalewania pomieszczeń, co twórcy sugerują wykorzystać w walce. To mechanika, na którą fani czekali od dawna i która znacząco rozszerzy zakres rozgrywki.