Świetnie oceniany survival RPG zapowiada rewolucję. Enshrouded już niedługo z ekscytującą łatką

Mikołaj Berlik
2025/08/20 10:30
Wake of the Water wprowadzi pływanie, nurkowanie i fizykę wody. Premiera w październiku.

Na Gamescom Opening Night Live studio Keen Games zapowiedziało siódmą dużą aktualizację do Enshrouded. Łatka zatytułowana Wake of the Water skupi się na wodzie, która wreszcie stanie się w pełni interaktywna. Premiera planowana jest na październik.

Enshrouded – co zmieni Wake of the Water?

W nowej wersji woda zacznie podlegać prawom fizyki, co otworzy przed graczami zupełnie nowe możliwości. Do gry trafią pływanie, nurkowanie i łowienie ryb, a także opcja zalewania pomieszczeń, co twórcy sugerują wykorzystać w walce. To mechanika, na którą fani czekali od dawna i która znacząco rozszerzy zakres rozgrywki.

Aktualizacja wprowadzi również tropikalny biom z unikalnymi przeciwnikami oraz nową broń – potężny miecz dwuręczny, który pozwoli zmierzyć się z wymagającymi wrogami. Keen Games kontynuuje w ten sposób rozwój swojego survivalowego RPG, który od premiery we wczesnym dostępie w 2024 roku regularnie zyskuje nowe funkcje i treści.

GramTV przedstawia:

Enshrouded dostępne jest obecnie na Steamie w cenie 109,99 zł. Siódma aktualizacja, Wake of the Water, trafi do gry w październiku i ma być jedną z największych do tej pory.

