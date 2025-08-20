Prawie dwie godziny rozgrywki z Vampire: Bloodlines 2. Nowy materiał pokazuje, jak wygląda Seattle nocy

Na YouTube pojawił się obszerny film z rozgrywki z nadchodzącej gry Paradoxu.

Popularny youtuber theRadBrad udostępnił niemal dwugodzinny gameplay z Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2. To najdłuższy jak dotąd materiał prezentujący kontynuację kultowej produkcji z 2004 roku i przybliżający realia Mrocznego Świata.

Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 – jak wygląda rozgrywka?

Akcja Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 toczy się w Seattle, mieście pełnym rywalizujących ze sobą klanów i frakcji. Gracze wcielają się w wampira, który wspina się po szczeblach niebezpiecznej hierarchii, decydując o układzie sił poprzez własne wybory. Rozgrywka pozwala zarówno korzystać z nadprzyrodzonych mocy, jak i manipulować ludźmi za pomocą perswazji.