Prawie dwie godziny rozgrywki z Vampire: Bloodlines 2. Nowy materiał pokazuje, jak wygląda Seattle nocy

Mikołaj Berlik
2025/08/20 13:00
0
0

Na YouTube pojawił się obszerny film z rozgrywki z nadchodzącej gry Paradoxu.

Popularny youtuber theRadBrad udostępnił niemal dwugodzinny gameplay z Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2. To najdłuższy jak dotąd materiał prezentujący kontynuację kultowej produkcji z 2004 roku i przybliżający realia Mrocznego Świata.

Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2
Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2

Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 – jak wygląda rozgrywka?

Akcja Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 toczy się w Seattle, mieście pełnym rywalizujących ze sobą klanów i frakcji. Gracze wcielają się w wampira, który wspina się po szczeblach niebezpiecznej hierarchii, decydując o układzie sił poprzez własne wybory. Rozgrywka pozwala zarówno korzystać z nadprzyrodzonych mocy, jak i manipulować ludźmi za pomocą perswazji.

Twórcy mocno akcentują konsekwencje łamania Maskarady – tajnej zasady utrzymującej wampiry w ukryciu. Początkowo wykrycie skutkuje interwencją policji, ale przy dalszych wpadkach na gracza mogą polować znacznie groźniejsze istoty. Nie brakuje też innych potworów czających się w cieniu, które mogą okazać się sprzymierzeńcami albo śmiertelnymi wrogami.

Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 powstaje na silniku Unreal Engine 5 i nie będzie ograniczona do Epic Games Store – trafi także na Steam. Gra ukaże się 21 października tego roku.

Źródło:https://www.dsogaming.com/videotrailer-news/here-are-almost-two-hours-of-gameplay-from-vampire-the-masquerade-bloodlines-2/

Tagi:

News
PC
gameplay
PlayStation 5
Vampire: The Masquerade
Vampire The Masquerade - Bloodlines 2
Xbox Series X
Xbox Series S
Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2
Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

