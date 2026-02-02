Pudełkowe wydanie Banishers Ghosts of New Eden na Xbox Series X za 49,99 zł

Jest rok 1695, społeczność osadników w New Eden nęka straszliwa klątwa. Jako Pogromcy stańcie się częścią ich żyć, badajcie źródła zła, odkrywajcie mrożące krew w żyłach tajemnice, eksplorujcie różnorodne krajobrazy i wchodźcie w interakcję z niezapomnianymi postaciami, których los leży w waszych rękach.

Banishers: Ghosts of New Eden to zupełnie nowy tytuł stworzony przez renomowane studio DON’T NOD, znane z takich uznanych gier, jak Life is Strange oraz Vampyr. Zanurz się grze RPG akcji z intymną fabułą, która zabierze Cię w ekscytującą podróż obejmującą życie, śmierć, miłość i poświęcenia.

Graj jako para Pogromców, Red i Antea, doświadczonych łowców duchów, którym powierzono trudne zadanie pokonania złowrogiej klątwy za pomocą potężnych rytuałów. Chroń osadników przed zagrożeniem ze strony duchów i widm i stań się dla nich promykiem nadziei w świecie pogrążonym w ciemności.