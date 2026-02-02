Zaloguj się lub Zarejestruj

Pudełkowe wydanie Banishers Ghosts of New Eden na Xbox Series X za 49,99 zł

Patrycja Pietrowska
2026/02/02 16:00
0
0

Dobra oferta na produkcję DON’T NOD na Allegro.

Na platformie Allegro pojawiła się atrakcyjna oferta na grę Banishers: Ghosts of New Eden. Tytuł dostępny jest w pudełkowym wydaniu na konsolę Xbox Series X w cenie 49,99 zł. Promocja dotyczy fizycznej wersji gry, co z pewnością ucieszy graczy preferujących pudełkowe wydania na półce.

Banishers Ghosts of New Eden
Banishers Ghosts of New Eden

Banishers Ghosts of New Eden w promocji na Xbox Series X

Na platformie Allegro pojawiła się promocja na grę Banishers: Ghosts of New Eden w wersji pudełkowej na konsolę Xbox Series X. Tytuł można obecnie kupić w cenie 49,99 zł. Promocja dotyczy fizycznego wydania.

Jest rok 1695, społeczność osadników w New Eden nęka straszliwa klątwa. Jako Pogromcy stańcie się częścią ich żyć, badajcie źródła zła, odkrywajcie mrożące krew w żyłach tajemnice, eksplorujcie różnorodne krajobrazy i wchodźcie w interakcję z niezapomnianymi postaciami, których los leży w waszych rękach.

Banishers: Ghosts of New Eden to zupełnie nowy tytuł stworzony przez renomowane studio DON’T NOD, znane z takich uznanych gier, jak Life is Strange oraz Vampyr. Zanurz się grze RPG akcji z intymną fabułą, która zabierze Cię w ekscytującą podróż obejmującą życie, śmierć, miłość i poświęcenia.

Graj jako para Pogromców, Red i Antea, doświadczonych łowców duchów, którym powierzono trudne zadanie pokonania złowrogiej klątwy za pomocą potężnych rytuałów. Chroń osadników przed zagrożeniem ze strony duchów i widm i stań się dla nich promykiem nadziei w świecie pogrążonym w ciemności.

GramTV przedstawia:

Tagi:

oferta
wydanie fizyczne
Xbox
okazja
Xbox Series X
Banishers: Ghost of New Eden
wydanie pudełkowe
Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112