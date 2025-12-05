Cairn z datą premiery. The Game Bakers wracają z realistyczną wspinaczką na granicy ludzkiej wytrzymałości

Realistyczna wspinaczka, bezlitosna natura i 15 godzin walki o przetrwanie – Cairn zmierza na PS5 i PC w styczniu.

The Game Bakers ogłosili nową datę premiery Cairn, brutalnie realistycznej gry o wspinaczce wysokogórskiej. Tytuł, wcześniej opóźniony z powodu dodatkowego szlifu, zadebiutuje 29 stycznia 2026 roku w cenie 29,99 dolarów. Twórcy przygotowali również Deluxe Edition zawierającą artystyczny przewodnik oraz trzy pamiątki protagonistki Aavy.

Cairn – wspinaczka, w kt órej ka żdy ruch ma znaczenie

Nowy zwiastun podkreśla, że celem gracza będzie zdobycie szczytu Mount Kami – góry, z której nikt nigdy nie wrócił. Gra stawia na pełną swobodę wspinaczki: możemy złapać się każdej krawędzi, ale sukces wymaga precyzyjnego ustawienia ciała i planowania kolejnych ruchów. W trakcie licznych przystanków Aava zbierze zasoby, takie jak jedzenie i czekany, jednocześnie zmagając się z nieprzewidywalną pogodą.