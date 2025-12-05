Zaloguj się lub Zarejestruj

Cairn z datą premiery. The Game Bakers wracają z realistyczną wspinaczką na granicy ludzkiej wytrzymałości

Mikołaj Berlik
2025/12/05 12:10



Realistyczna wspinaczka, bezlitosna natura i 15 godzin walki o przetrwanie – Cairn zmierza na PS5 i PC w styczniu.

The Game Bakers ogłosili nową datę premiery Cairn, brutalnie realistycznej gry o wspinaczce wysokogórskiej. Tytuł, wcześniej opóźniony z powodu dodatkowego szlifu, zadebiutuje 29 stycznia 2026 roku w cenie 29,99 dolarów. Twórcy przygotowali również Deluxe Edition zawierającą artystyczny przewodnik oraz trzy pamiątki protagonistki Aavy.

Cairn

Cairn – wspinaczka, w której każdy ruch ma znaczenie

Nowy zwiastun podkreśla, że celem gracza będzie zdobycie szczytu Mount Kami – góry, z której nikt nigdy nie wrócił. Gra stawia na pełną swobodę wspinaczki: możemy złapać się każdej krawędzi, ale sukces wymaga precyzyjnego ustawienia ciała i planowania kolejnych ruchów. W trakcie licznych przystanków Aava zbierze zasoby, takie jak jedzenie i czekany, jednocześnie zmagając się z nieprzewidywalną pogodą.

Realistyczny model wspinania i surowa atmosfera sprawiają, że 15-godzinna kampania ma być doświadczeniem wymagającym, ale satysfakcjonującym. Po jej przejściu czeka Expedition Mode – tryb pozwalający rywalizować z innymi wspinaczami i sprawdzić, kto potrafi najefektywniej pokonać górskie ściany.

GramTV przedstawia:

Cairn ukaże się na PS5 i PC, a zainteresowani wciąż mogą sprawdzić zaktualizowaną wersję dema z opcją duchów graczy.

Mikołaj Berlik
