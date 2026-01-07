Zaloguj się lub Zarejestruj

X-Men powracają w nowym zwiastunie Avengers: Doomsday

Jakub Piwoński
2026/01/07 07:45
1
0

Potwierdziły się też wcześniejsze plotki dotyczące jednej z postaci.

Marvel Studios udostępniło trzeci zwiastun filmu Avengers: Doomsday. Po wcześniejszych materiałach promocyjnych skupionych kolejno na Steve’ie Rogersie vel Kapitanie Ameryce oraz Thorze, tym razem przyszła pora na X-Menów.

Avengers: Doomsday
Avengers: Doomsday

Avengers: Doomsday – nowy zwiastun, tym razem z udziałem X-Men

Największą niespodzianką związaną z Doomsday pozostaje imponujący powrót gwiazd dawnej serii X-Men. Choć Marvel nie zdradza jeszcze szczegółów fabularnych, wiele wskazuje na to, że nie będą to jedynie epizodyczne występy. Taki ruch już teraz wywołuje ogromne poruszenie wśród fanów.

W filmie zobaczymy Patricka Stewarta jako Charlesa Xaviera. Powraca również Ian McKellen jako Magneto, którego ostatni raz oglądaliśmy w X-Men: Przeszłość, która nadejdzie. Aktor, mający dziś 86 lat, szykuje się także do ponownego wcielenia się w Gandalfa w Władcy Pierścieni: Polowaniu na Golluma.

GramTV przedstawia:

Do obsady dołącza także Kelsey Grammer jako Bestia, znany z Ostatniego bastionu i Przeszłości, która nadejdzie. W Doomsday zobaczymy ponadto Alana Cumminga (Nightcrawler), Jamesa Marsdena (Cyclops), Rebeccę Romijn (Mystique) oraz Channinga Tatuma, który zagrał Gambita w Deadpoolu i Wolverine. Na razie brakuje jedynie oficjalnego potwierdzenia udziału Hugh Jackmana. Zwiastun potwierdza wcześniejsze doniesienia, że tym razem centralną postacią ekipy X-Men nie będzie Wolverine, a Cyclops.

Źródło:https://www.worldofreel.com/blog/2026/1/6/the-x-men-are-back-in-avengers-doomsday-teaser

Tagi:

Popkultura
teaser
Marvel
MCU
X-Men
Avengers: Doomsday
Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy z otwartym podejściem do kina i popkultury. Science fiction w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




Komentarze
1
wolff01
Gramowicz
Dzisiaj 08:34

Pojawią się przez max 5 min żeby Marvel ich ubił i definitywnie zakończył "foxowe" uniwersum. Bedzie kolejny bait and switch i działanie na nostalgi fanów...




TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112