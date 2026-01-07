X-Men powracają w nowym zwiastunie Avengers: Doomsday

Potwierdziły się też wcześniejsze plotki dotyczące jednej z postaci.

Marvel Studios udostępniło trzeci zwiastun filmu Avengers: Doomsday. Po wcześniejszych materiałach promocyjnych skupionych kolejno na Steve’ie Rogersie vel Kapitanie Ameryce oraz Thorze, tym razem przyszła pora na X-Menów. Avengers: Doomsday – nowy zwiastun, tym razem z udziałem X-Men Największą niespodzianką związaną z Doomsday pozostaje imponujący powrót gwiazd dawnej serii X-Men. Choć Marvel nie zdradza jeszcze szczegółów fabularnych, wiele wskazuje na to, że nie będą to jedynie epizodyczne występy. Taki ruch już teraz wywołuje ogromne poruszenie wśród fanów.

W filmie zobaczymy Patricka Stewarta jako Charlesa Xaviera. Powraca również Ian McKellen jako Magneto, którego ostatni raz oglądaliśmy w X-Men: Przeszłość, która nadejdzie. Aktor, mający dziś 86 lat, szykuje się także do ponownego wcielenia się w Gandalfa w Władcy Pierścieni: Polowaniu na Golluma.

Do obsady dołącza także Kelsey Grammer jako Bestia, znany z Ostatniego bastionu i Przeszłości, która nadejdzie. W Doomsday zobaczymy ponadto Alana Cumminga (Nightcrawler), Jamesa Marsdena (Cyclops), Rebeccę Romijn (Mystique) oraz Channinga Tatuma, który zagrał Gambita w Deadpoolu i Wolverine. Na razie brakuje jedynie oficjalnego potwierdzenia udziału Hugh Jackmana. Zwiastun potwierdza wcześniejsze doniesienia, że tym razem centralną postacią ekipy X-Men nie będzie Wolverine, a Cyclops.

